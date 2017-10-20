Роспотребнадзор продлил запрет на продажу спиртосодержащих непищевых жидкостей на полгода

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Главный санитарный врач РФ и глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о продлении запрета на розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции еще полгода. Соответствующее постановление главного санитарного врача РФ опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале правовых актов.

"Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям приостановить на срок 180 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией", - говорится в документе.

Приостановлена также торговля спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами.

Продажу непищевой продукции с содержанием алкоголя выше 25 градусов запретили по поручению премьер-министр РФ Дмитрия Медведева 23 декабря прошлого года. Причиной стало массовое отравление людей в Иркутской области концентратом для ванн "Боярышник", в котором вместо этилового содержался метиловый спирт. Исключение было сделано лишь для парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей.