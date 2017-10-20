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Роспотребнадзор продлил запрет на продажу спиртосодержащих непищевых жидкостей на полгода

Экономика и бизнес
20 октября, 12:21 дата обновления: 20 октября, 12:30 UTC+3

Приостановлена также торговля спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами

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Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова

Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Главный санитарный врач РФ и глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о продлении запрета на розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции еще полгода. Соответствующее постановление главного санитарного врача РФ опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале правовых актов.

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"Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям приостановить на срок 180 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией", - говорится в документе.

Приостановлена также торговля спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами.

Продажу непищевой продукции с содержанием алкоголя выше 25 градусов запретили по поручению премьер-министр РФ Дмитрия Медведева 23 декабря прошлого года. Причиной стало массовое отравление людей в Иркутской области концентратом для ванн "Боярышник", в котором вместо этилового содержался метиловый спирт. Исключение было сделано лишь для парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей.

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Отравление лосьоном "Боярышник" в Иркутске
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