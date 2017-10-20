Сбербанк изучит доводы кассационной жалобы "Транснефти"

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Сбербанк России в курсе кассационной жалобы "Транснефти" по спору о сделке с производными финансовыми инструментами (деривативами), кредитная организация изучит доводы компании и направит свои возражения в суд. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Ранее официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин сообщил ТАСС, что компания подала кассационную жалобу на решение суда по спору со Сбербанком о деривативах.

"Сбербанк изучит доводы кассационной жалобы и направит свои возражения в суд кассационной инстанции", - сказал представитель пресс-службы банка.

Он уточнил, что Сбербанк в курсе того, что "Транснефть" подала кассационную жалобу. "Решением девятого апелляционного суда компании "Транснефть" отказано в иске к Сбербанку в полном объеме. Решение поддержано ЦБ РФ и всеми участниками рынка производных финансовых инструментов", - напомнили в Сбербанке.

Спор Сбербанка и "Транснефти"

В начале июня Арбитражный суд Москвы признал недействительной сделку Сбербанка и "Транснефти" с производными финансовыми инструментами, в результате которой компания получила 66,5 млрд рублей убытков. Сделка с деривативами была заключена перед валютным кризисом 2014 года с целью снижения стоимости обслуживания биржевых рублевых облигаций "Транснефти".

Сбербанк обжаловал решение суда. Вице-президент Sberbank CIB (подразделение, через которое проводятся сделки по хеджированию) Андрей Шеметов тогда говорил, что решение суда в пользу "Транснефти" может привести к массовой подаче подобных исков к банкам, в результате чего убытки российской банковской системы могут достичь 1 трлн рублей, а сам российский финансовый рынок будет отброшен в 1998 год.

Девятый арбитражный апелляционный суд 23 августа признал сделку "Транснефти" и Сбербанка по производным финансовым инструментам законной. "Транснефть" раскритиковала решение суда.

Накануне рассмотрения апелляции Сбербанка стало известно, что банк предложил "Транснефти" заключить мировое соглашение, которое не предполагает денежных выплат компании.

Согласно проекту мирового соглашения, "стороны не имеют претензий в части проведенных расчетов". При этом в целях урегулирования спора Сбербанк обязуется предоставлять компании кредиты на наиболее привлекательных условиях, максимально возможную ставку по депозитам, доступ к аналитическим материалам по минимально возможной стоимости, конвертацию средств с минимально возможной комиссией, а также скидку на брокерские услуги.

В документе отмечается, что в результате заключения соглашения "стороны не имеют друг к другу требований, связанных с выплатой неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами и процентов по денежному обязательству".

Глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что Сбербанк не получал обратной связи от "Транснефти" по мировому соглашению по делу о деривативах, но готов на любые предложения по урегулированию. В "Транснефти" позицию главы Сбербанка называли "конструктивной".