Черную икру будут производить в Ярославской области к 2022 году

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Черную икру, а также рыб лососевых, осетровых пород начнут производить в Ярославской области благодаря новому рыбоводному комплексу, который планируется построить к 2022 году. Об этом сообщила в пятницу ТАСС советник зампреда правительства региона Наталья Леонтьева.
"В регионе реализуется инвестиционный проект по строительству рыбоводного комплекса по производству черной икры, лососевых и осетровых пород рыб. На предприятии будет осуществлен полный цикл в установках замкнутого водоснабжения с полной переработкой", - сказала Леонтьева.
Строительство комплекса стало результатом подписания соглашения между губернатором Дмитрием Мироновым и генеральным директором ООО "Импорт - Торг" Сергеем Химичевым на агропромышленной выставке "Золотая осень". Компания инвестирует в проект 300 млн рублей, на предприятии будет создано не менее 100 рабочих мест. Сроки реализации проекта - 2017-2022 годы.
Предприятие будет построено в Большесельском районе Ярославской области. По плану, после выхода на полную мощность производительность рыбоводного комплекса за год составит - 1000 тонн лососевых видов рыб, 100 тонн осетровых и 2 тонны черной икры.
Аквакультура - одно из приоритетных направлений агропромышленного комплекса Ярославской области. Главой региона поставлена задача к 2020 году обеспечить регион рыбой на 14 процентов.