Путин обсудит с главой МЭР тренды в макроэкономике

СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудит на встрече с главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным ситуацию в макроэкономике. "Сегодня из рабочих встреч будет открытым общение президента с министром экономического развития Орешкиным", - сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Они достаточно регулярно встречаются, главным образом [будет обсуждаться] доклад Орешкина о главных трендах в макроэкономике", - добавил он. Песков заметил, что эти тренды "уже не первый квартал вызывают пока сдержанный, но все-таки оптимизм".

Кроме того, Путин встретится с главой Кабардино-Балкарии Юрием Коковым и обсудит с ним региональную проблематику и развитие республики. Песков добавил, что вечером глава государства может провести международный телефонный разговор.

В субботу Путин примет участие в завершающих мероприятиях Всемирного фестиваля молодежи и студентов.