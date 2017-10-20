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Путин обсудит с главой МЭР тренды в макроэкономике

Экономика и бизнес
20 октября, 12:53 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 20, октября. /ТАСС

Президент также встретится с главой Кабардино-Балкарии Юрием Коковым и обсудит с ним региональную проблематику и развитие республики, рассказал пресс-секретарь российского лидера

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СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудит на встрече с главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным ситуацию в макроэкономике. "Сегодня из рабочих встреч будет открытым общение президента с министром экономического развития Орешкиным", - сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Они достаточно регулярно встречаются, главным образом [будет обсуждаться] доклад Орешкина о главных трендах в макроэкономике", - добавил он. Песков заметил, что эти тренды "уже не первый квартал вызывают пока сдержанный, но все-таки оптимизм".

Кроме того, Путин встретится с главой Кабардино-Балкарии Юрием Коковым и обсудит с ним региональную проблематику и развитие республики. Песков добавил, что вечером глава государства может провести международный телефонный разговор.

В субботу Путин примет участие в завершающих мероприятиях Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

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Персоны
Коков, Юрий Александрович Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович Орешкин, Максим Станиславович
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