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Постпред РФ при ЕС: скепсис Евросоюза в отношении ЕврАзЭС не оправдал себя

Экономика и бизнес
20 октября, 13:32 UTC+3 ВЕРОНА ВЕРОНА 20, октября. /ТАСС

Владимир Чижов также отметил, что Евразийскому экономическому союзу и ЕС представляется "хорошая возможность" наладить диалог на полях Евразийского экономического форума

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ВЕРОНА, 20 октября. /ТАСС/. Скепсис Европейского союза в отношении Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) не оправдал себя. Об этом заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов, выступая в пятницу на Х Евразийском экономическом форуме в Вероне.

"С момента создания в 2010 году Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана в евроструктурах превалировали скепсис и непризнание самого факта евразийской интеграции, - сказал постпред РФ при ЕС. - В Брюсселе, да и на Западе в целом, евразийский проект многими воспринимался со знаком минус - как новая и априори обреченная на провал попытка Кремля укрепить и расширить ареал своего геополитического влияния. Кое-кто даже приписывал Москве фантасмагорические планы восстановления Советского Союза на неоимперских началах".

"Время, практика показали, насколько глубоко ошибочными были подобные оценки, - продолжил Чижов. - В действительности проект ЕврАзЭС не был ни политическим, ни новым, ни исключительно российским".

Постпред отметил, что проходящий в Вероне Х Евразийский экономический форум представляет собой хорошую возможность для диалога между ЕврАзЭС и ЕС. "Где, как не в Вероне, на родине Монтекки и Капулетти, поразмышлять о судьбах сосуществования на евразийском континенте двух равноуважаемых семей - Евразийского экономического союза и ЕС. О том, будет ли их и впредь, как писал Шекспир, разделять пропасть страшной глубины или они смогут найти курс к диалогу и взаимному доверию", - заключил Чижов.

Х Евразийский экономический форум, который собирает политиков и крупнейших предпринимателей России, Италии, других стран проходит в Вероне. Организаторами мероприятия выступают ассоциация "Познаем Евразию", фонд "Росконгресс" при поддержке Петербургского международного экономического форума. В этом году тема форума звучит так: "Большая Евразия как движущая сила в современном международном геополитическом и экономическом контексте".

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Персоны
Чижов, Владимир Алексеевич
Темы
Евразийский экономический союз
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