Постпред РФ при ЕС: Австрия относится к атомной энергетике хуже остальных стран Евросоюза

ВЕРОНА, 20 октября. /ТАСС/. Австрия по сравнению с другими странами ЕС наиболее отрицательно относится к атомной энергетике. Об этом заявил ТАСС в пятницу постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в кулуарах Х Евразийского экономического форума в Вероне.

"Австрия из всех стран Евросоюза наиболее отрицательно настроена в отношении атомной энергетики, - заявил постпред, комментируя претензии Вены относительно строительства новых энергоблоков венгерской АЭС "Пакш", которое будет проходить с участием России. - Консенсуса в Евросоюзе на эту тему нет. Есть страны, у которых есть атомные электростанции - во Франции, например, реакторов ни много ни мало 58. Есть страны, у которых один-два, а Австрия принадлежит к числу тех, у кого ноль, причем ноль твердый".

"Я не думаю, что здесь есть какие-либо дополнительные политические моменты, связанные с тем, что "Пакш-2" - это проект совместный, венгеро-российский", - отметил Чижов.

Ранее стало известно, что власти Австрии начали подготовку иска в Европейский суд из-за решения Еврокомиссии одобрить строительство новых энергоблоков венгерской АЭС "Пакш". Так, австрийское правительство распространило заявление, в котором отмечается, что Вена считает решение ЕК и реализацию проекта строительства новых энергоблоков АЭС "Пакш" неприемлемым.

РФ и Венгрия договорились о строительстве новых энергоблоков на АЭС "Пакш" в январе 2014 года. Для реализации проекта российская сторона предоставит Венгрии государственный кредит на сумму до €10 млрд. Общие инвестиции в сооружение двух блоков на площадке "Пакш" не превысят €12,5 млрд. Соглашение предполагает использование заемных средств в период с 2014 по 2025 год.