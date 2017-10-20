Медведев: экспортная инфраструктура АПК на Дальнем Востоке будет расширена

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ГОРКИ, 20 октября. /ТАСС/. Экспортная инфраструктура сельхозпродукции на Дальнем Востоке будет расширена, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
"Мы продолжим развивать инфраструктуру экспорта, для этого необходимы новые терминалы, оптово-распределительные центры, центры производства, по переработке и по логистике. Они должны появиться на базе тех агропромышленных и агропродовольственных мощностей, которые создаются, в том числе и на Дальнем Востоке. Там огромный регион для поставок наших зерновых, продукции растениеводства, нужно эти вопросы проработать", - сказал Медведев.
Он напомнил о рекордном урожае зерновых в этом году - свыше 132 млн т, что существенно увеличивает экспортный потенциал.
По словам Медведева, объемы экспорта продукции автопрома и сельхозмашиностроения растут выше запланированных в приоритетных проектах объемах. "Но, конечно, останавливаться на достигнутом не следует, нужно искать дополнительные стимулы для увеличения продаж нашей продукции за границей",- добавил премьер.