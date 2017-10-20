Самарская область получит более 1,3 млрд руб. на дорожную инфраструктуру в 2018-2019 годах

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САМАРА, 20 октября. /ТАСС/. Самарская область в ближайшие два года получит более 1,3 млрд руб. на развитие и строительство региональной и муниципальной дорожно-транспортной инфраструктуры. Об этом сообщил в пятницу министр транспорта РФ Максим Соколов.
"По нашим прикидкам Самарская область дополнительно получит в следующем году порядка 450 млн руб., а в 2019-м - еще 520 млн руб. для своего Регионального дорожного фонда и реализации, соответственно, проектов по развитию региональных дорог. Ну, и развитие муниципальной дорожной сети", - сказал он.
Министр добавил, что будут выделены средства и на завершение строительства в столице региона Фрунзенского моста через реку Самара.
"Вот буквально на днях было принято решение правительством РФ о дополнительном выделении средств в размере 400 млн руб. на завершение строительства этого объекта", - сказал Соколов.
Он отметил, что уровень содержания в нормативном состоянии региональной сети дорог Самарской области еще отстает от среднероссийского показателя. По его словам, по состоянию на 1 января 2017 года около 74% региональной дорожной сети Самары не отвечали нормативным показателям. Не отвечали современным стандартам и нормативам и 52,8% дорог муниципальной сети области.
"Сразу скажу, что эти показатели будут серьезно изменены по итогам текущего года и в результате реализации проекта "Безопасные и качественные дороги" по причине подготовки Самары и всей области к чемпионату мира по футболу, большого объема федеральной поддержки", - сообщил Соколов.
Федеральная программа "Безопасные и качественные дороги России" начала реализовываться в 2017 году и рассчитана до 2025 года. Она предусматривает повышение количества дорог, соответствующих нормам, и снижение количества ДТП. В этом году сумма финансирования проекта составила более 65 млрд руб., из которых 31 млрд выделен из федерального бюджета, 34 млрд - из бюджетов агломераций.