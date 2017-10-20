Медведев потребовал срочно составить точный список пострадавших дольщиков

ГОРКИ, 20 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил срочно составить точные списки пострадавших дольщиков и недостроенных домов.

"Нужны точные данные по оценке пострадавших, они очень сильно расходятся. В кратчайшие сроки нужно завершить пообъектный анализ проблемных домов", - указал председатель правительства на совещании по восстановлению прав участников долевого строительства.

Глава правительства уточнил, что эту работу необходимо проводить вместе с регионами, Росреестром, Минстроем. "Посмотреть, оценить готовность и уточнить реестр лиц, которые пострадали в результате такого рода деятельности", - перечислил задачи Медведев.

Премьер-министр подчеркнул, что главная задача - добиться того, чтобы не появлялись новые обманутые дольщики. Он напомнил о принятом в октябре пакете правительственных документов, направленных на решение проблем дольщиков. По его оценке, таким образом создается "специальный механизм, который должен позволить гарантировать защиту интересов в будущем". "Застройщики, которые привлекают деньги граждан, будут отчислять средства в компенсационный фонд и уже из этих средств в случае необходимости финансы пойдут на завершение строительства дома, у которого возникли проблемы, или обманутым дольщикам должны будут возвращаться их деньги", - описал новый механизм Медведев.

Он также обратил внимание на новый закон, который вводит для застройщиков ряд требований и позволяет снизить риски. "Это деятельность сложная, регулировать ее трудно, решения, которые принимались на эту тему, далеко не всегда были успешными", - признал председатель правительства.

Однако, по его словам, создающийся фонд "должен обеспечить гарантию вложений, причем без использования напрямую средств федерального бюджета". "Есть ряд идей по изменению законодательства, в том числе, по срокам вступления в силу ряда положений профильного закона", - сказал Медведев. Он подчеркнул, что "самое главное - добиться, чтобы в этом компенсационном механизме участвовали добросовестные строительные компании и весь этот механизм работал, а не был бумажным".