Мантуров: объем несырьевого экспорта РФ в 2017 году вырастет на 10-15%

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ГОРКИ, 20 октября. /ТАСС/. Объем несырьевого экспорта по итогам года составит $120-125 млрд, что на 10-15% выше показателя 2016 года. Об этом сообщил журналистам министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
"Рассчитываем на то, что по результатам 2017 года общий показатель составит примерно 120-125 млрд долларов несырьевого, неэнергетического экспорта", - сказал Мантуров.
По его словам, это будет примерно на 10-15% больше, чем в 2016 году.
Министр отметил, что Россия расширяет экспорт авиатехники. "До конца года с учетом предстоящих поставок вертолетов в гражданском исполнении, примерно 11 машин мы должны до конца года отгрузить. И дополнительно еще два Sukhoi Superjet ирландской авиакомпании. Исходя из этого могу сказать, что мы за восемь месяцев видим рост по сравнению с прошлым годом на 19% несырьевого, неэнергетического экспорта", - сказал Мантуров.