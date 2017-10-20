Фонд защиты дольщиков начнет работать 25 октября

ГОРКИ, 20 октября. /ТАСС/. Фонд защиты дольщиков начнет работать с 25 октября этого года.

Об этом сообщил журналистам министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень после совещания по восстановлению прав граждан - участников строительства многоквартирных домов.

"Фонд защиты дольщиков именно как публично-правовая компания начинает работать с 25 октября этого года. Застройщики, которые построили новые объекты, придут теперь не в страховые компании, а в государственный фонд. Это будет более серьезная государственная защита людей - участников долевого строительства", - сказал министр.