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Фонд защиты дольщиков начнет работать 25 октября

Экономика и бизнес
20 октября, 15:47 UTC+3

Это будет более серьезная госзащита участников долевого строительства, отметил министр строительства Михаил Мень

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ГОРКИ, 20 октября. /ТАСС/. Фонд защиты дольщиков начнет работать с 25 октября этого года.

Об этом сообщил журналистам министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень после совещания по восстановлению прав граждан - участников строительства многоквартирных домов.

"Фонд защиты дольщиков именно как публично-правовая компания начинает работать с 25 октября этого года. Застройщики, которые построили новые объекты, придут теперь не в страховые компании, а в государственный фонд. Это будет более серьезная государственная защита людей - участников долевого строительства", - сказал министр.

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