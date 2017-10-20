Украинские аудиторы выявили растрату более $17 млн при организации "Евровидения"

КИЕВ, 20 октября. /ТАСС/. Государственная аудиторская служба Украины обнаружила растрату более 470 млн гривен ($17,5 млн) во время организации песенного конкурса "Евровидение-2017", который проходил в Киеве в мае этого года. Об этом говорится в отчете службы, опубликованном в пятницу.

"Установлены факты незаконных расходов и неполучения Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НОТУ, являющейся организатором конкурса в Киеве - прим. ТАСС) денег на общую сумму 8,6 млн гривен ($318 тыс.), а также нарушений при ведении бухгалтерского учета и проведении закупочных процедур на общую сумму 468 млн гривен ($17,3 млн)", - говорится в сообщении.

При этом в службе отметили, что не имея возможности предоставлять услуги согласно выигранному тендеру, "некоторые победители привлекали субподрядчиков за меньшую сумму".

"Одно из предприятий осуществило закупку и аренду металлодетекторов на сумму 1,2 млн гривен ($44 тыс.) после победы в тендере, а предоставило их в аренду на две недели НОТУ уже за 2,7 млн гривен ($100 тыс.). Следует отметить, что половина из потраченных средств, а это 250 млн гривен ($14 млн), направлено зарубежным компаниям, которые невозможно проверить", - уточняется в отчете.

При этом аудиторская служба отмечает, что сохранить от растраты удалось 2,8 млн гривен ($103 тыс.), а результаты проверки переданы в правоохранительные органы.