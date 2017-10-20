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"Норникель" освоит месторождение известняков на Верхне-Томулахской площади на Таймыре

Экономика и бизнес
20 октября, 16:15 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 20, октября. /ТАСС

Известняк используют при заполнении выработанного пространства в рудниках Заполярного филиала компании

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КРАСНОЯРСК, 20 октября. /ТАСС/. Компания "Норникель" освоит месторождение известняка на Верхне-Томулахской площади на полуострове Таймыр (Красноярский край), что восполнит вырабатываемые мощности на руднике "Кайерканский". Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе компании.

"Запланировано освоение нового месторождения известняков на Верхне-Томулахской площади, которое позволит восполнить дорабатываемое в настоящее время месторождение известняка в границах шахты "Известняков" рудника "Кайерканский", - сообщили в пресс-службе.

Известняк нужен для получения клинкера (составная часть при производстве цемента), его используют при заполнении выработанного пространства в рудниках Заполярного филиала компании, а также для строительных работ и нужд металлургических предприятий "Норникеля". В марте 2017 года "Норникель" получил лицензию на разведку и добычу на Мокулаевском месторождении известняков Верхне-Томулахской площади.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Заполярного филиала компании, сейчас в шахте "Известняков" добывается около 750 тыс. тонн сырья в год.

"Норникель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия и один из крупнейших в мире производителей платины и меди. Компания производит также кобальт, родий, серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур и серу. Корпорация занимается поиском, разведкой, добычей, обогащением и переработкой полезных ископаемых, а также производством и реализацией цветных и драгоценных металлов.

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