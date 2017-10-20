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Орешкин не исключил дефицит бюджета 2018 года на уровне менее 1% ВВП

Экономика и бизнес
20 октября, 16:02 UTC+3

В бюджетной сфере фактически заканчивается адаптация к изменениям и сохраняется программа поддержки по ключевым отраслям, доложил министр экономического развития президенту РФ Владимиру Путину

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Министр экономического развития РФ Максим Орешкин

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин

© Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. Министр экономического развития России Максим Орешкин не исключил, что дефицит бюджета 2018 года при сохранении текущих цен на нефть может оказаться меньше 1% ВВП. Об этом он доложил президенту России Владимиру Путину.

"С точки зрения бюджета ситуация будет продолжать улучшаться. Возможно даже в следующем году, при сохранении текущих цен на нефть, дефицит бюджета может оказаться меньше 1% ВВП", - сказал он.

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По мнению Орешкина, таким образом, в бюджетной сфере фактически "заканчивается адаптация к тем изменениям, которые у нас произошли, с другой стороны - сохраняется программа поддержки по ключевым отраслям".

Он обратил внимание, что вслед за снижением инфляции в экономике "снижаются процентные ставки, кредитный ресурс становится дешевле, поэтому те ресурсы, которые выделяются, теперь можно использовать более рационально".

"Затраты на компенсацию процентных ставок здесь, соответственно, будут уменьшаться, это позволяет именно по отдельным отраслям точечно оказать поддержку и поддержать промышленный рост", - рассказал министр.

Орешкин также сообщил, что в сентябре рост обрабатывающей промышленности составил 1,1%. "Мы ожидаем, что он, на фоне и этой поддержки в том числе, будет ускоряться в ближайший квартал", - добавил он.

Рост ВВП

Рост ВВП РФ в сентябре 2017 года составил 2,4%, за третий квартал - 2,2%, доложил министр экономического развития.

"Как раз закончился третий квартал, подводим статистические итоги - данные хорошие. Сентябрь у нас по ВВП - рост 2,4%, и в целом третий квартал [рост] составил 2,2%. В целом восстановление, которое идет, оно постепенно продолжается", - сказал министр.

По словам министра, позитивную динамику его ведомство фиксирует в сфере сельского хозяйства. "У нас с начала года по погоде было не очень, там статистика была долго в отрицательной зоне. Но вот в сентябре благодаря хорошему урожаю рост на 8,3 %. С начала года это уже 3,8%", - рассказал Орешкин.

Он добавил, что в целом по экономике "на ближайшие кварталы прогноз тоже позитивный". "Есть факторы, [связанные] с постепенным восстановлением заработных плат, восстановлением кредитной активности, инвестиционной. Эти факторы будут продолжаться, и это будет, конечно же, поддерживать экономическую активность", - сказал министр.

При этом он подчеркнул, что "главное - это думать сейчас о долгосрочном экономическом росте, о его устойчивости".

Ожидание роста инвестиционной активности

Минэкономразвития ожидает рост инвестиционной активности по итогам 2017 года на уровне 4%.

"[Ожидается рост] где-то в районе 4% в целом по году по инвестиционной активности", - доложил глава министерства.

Путин в ответ заметил, что это соответствует ранее намеченным планам.

Орешкин добавил, что во втором квартале 2017 года был зафиксирован рост инвестиций на 6%.

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Персоны
Путин, Владимир Владимирович Орешкин, Максим Станиславович
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