"Янтарьэнерго" до конца 2018 года реконструирует питающие Балтийск подстанции

КАЛИНИНГРАД, 20 октября. /ТАСС/. Входящая в состав ПАО "Россети" компания "Янтарьэнерго" до конца 2018 года проведет реконструкцию электроподстанций, питающих в том числе город Балтийск, который был полностью обесточен из-за аварии четверг вечером. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе энергокомпании.

"Для улучшения энергоснабжения... от города Светлого до города Янтарного, включая Балтийск, "Янтарьэнерго" ведет работы по реконструкции двух действующих подстанций напряжением 60 киловольт и строительству новой современной подстанции возле Приморска", - говорится в сообщении.

Все объекты будут работать на современном классе напряжения 110 киловольт, что обеспечит надежное электроснабжение всех потребителей и позволит избежать масштабных отключений электроэнергии этих территорий. Работы будут завершены в конце 2018 года, отмечается в документе.

Сообщение о пожаре на электроподстанции в Балтийске поступило в областной Центр управления в кризисных ситуациях вечером 19 октября. После этого в городе произошли аварийные отключения электричества, без света остались более 30 тысяч человек. Энергоснабжение было полностью восстановлено к раннему утру в пятницу.

ЧП произошло на подстанции "Балтийск", принадлежащей компании "Оборонэнерго". В работах по восстановлению электроснабжения были задействованы почти 100 человек. Отключение стало самым крупным за прошедшие пять лет, с момента масштабного сбоя в августе 2013 года, когда из-за прямого попадания молнии в высоковольтную линию электропередачи без света остались 645 тыс. жителей Калининградской области.