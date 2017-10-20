Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.10:
$ 57.51
€ 67.89
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Янтарьэнерго" до конца 2018 года реконструирует питающие Балтийск подстанции

Экономика и бизнес
20 октября, 16:03 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 20, октября. /ТАСС

Также будет построена новая современная подстанция возле Приморска

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЛИНИНГРАД, 20 октября. /ТАСС/. Входящая в состав ПАО "Россети" компания "Янтарьэнерго" до конца 2018 года проведет реконструкцию электроподстанций, питающих в том числе город Балтийск, который был полностью обесточен из-за аварии четверг вечером. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе энергокомпании.

"Для улучшения энергоснабжения... от города Светлого до города Янтарного, включая Балтийск, "Янтарьэнерго" ведет работы по реконструкции двух действующих подстанций напряжением 60 киловольт и строительству новой современной подстанции возле Приморска", - говорится в сообщении.

Все объекты будут работать на современном классе напряжения 110 киловольт, что обеспечит надежное электроснабжение всех потребителей и позволит избежать масштабных отключений электроэнергии этих территорий. Работы будут завершены в конце 2018 года, отмечается в документе.

Сообщение о пожаре на электроподстанции в Балтийске поступило в областной Центр управления в кризисных ситуациях вечером 19 октября. После этого в городе произошли аварийные отключения электричества, без света остались более 30 тысяч человек. Энергоснабжение было полностью восстановлено к раннему утру в пятницу.

ЧП произошло на подстанции "Балтийск", принадлежащей компании "Оборонэнерго". В работах по восстановлению электроснабжения были задействованы почти 100 человек. Отключение стало самым крупным за прошедшие пять лет, с момента масштабного сбоя в августе 2013 года, когда из-за прямого попадания молнии в высоковольтную линию электропередачи без света остались 645 тыс. жителей Калининградской области.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Калининградская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Случайная находка опровергла представления о потерях в войнах в Крыму
2
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
3
Президент Сербии выразил благодарность России за истребители МиГ-29
4
Поклонская опровергла публикации о наличии у нее гражданства Украины
5
Вступает в силу новый административный регламент ГИБДД
6
Мединский может издать часть своей диссертации в форме монографии
7
Касаткина вышла в финал теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама