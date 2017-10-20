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AFP: Еврокомиссия провела антимонопольную проверку в офисах BMW

Экономика и бизнес
20 октября, 16:34 дата обновления: 20 октября, 16:41 UTC+3

Правила ЕС запрещают картельные соглашения и ограничительную деловую практику

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Европейская комиссия провела антимонопольную проверку в офисах германской автомобильной компании BMW в рамках расследования подозрений о ее участии в картельном сговоре. Об этом сообщило в пятницу агентство France-Presse со ссылкой на источник, осведомленный о ходе расследования.

Ранее в пятницу Еврокомисссия сообщила о проведении ее антитрестовскими органами проверки в офисах одной из автомобильных компаний Германии. При этом ЕК не сообщила название этой корпорации. Инспекция прошла на нынешней неделе без предварительного оповещения.

 

"Проверка связана с опасениями комиссии о том, что несколько германских автопроизводителей могли нарушить антимонопольные правила ЕС, запрещающие картельные соглашения и ограничительную деловую практику", - цитирует заявление ЕК агентство Reuters.

21 июля германский журнал Der Spiegel сообщил, что пять автопроизводителей - Volkswagen, Audi, Porsche, BMW и Daimler - с 1990-х годов согласовывали свои действия по производству, стоимости, поставщикам деталей для автомобилей и даже по установке механизмов для очистки выхлопных газов в дизельных машинах. За все время было проведено около 60 рабочих встреч, в которых участвовали более 200 сотрудников концернов. При этом производители преследовали цель свести к минимуму конкуренцию между собой.

Der Spiegel также сообщал, что информацией о возможном картельном сговоре германских автокомпаний заинтересовалась ЕК. По данным издания, еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер в письме, направленном 28 июля министру транспорта ФРГ Александеру Добриндту, подчеркнула, что ЕК и Федеральное антимонопольное ведомство ФРГ получили информацию, которая сейчас в приоритетном порядке изучается под руководством Европейской комиссии.

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