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Ространснадзор: до 10 авиакомпаний находятся в зоне финансового риска

Экономика и бизнес
20 октября, 16:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

Глава службы Виктор Басаргин заявил, что за деятельностью этих компаний "напряженно" наблюдают

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Глава Ространснадзора Виктор Басаргин заявил, что порядка 6-10 авиакомпаний находятся в зоне риска с точки зрения финансовой устойчивости.

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"Компании, за которыми мы [следим] в режиме непрерывного мониторинга, - это порядка 6-10 компаний. То есть там мы смотрим напряженно за их деятельностью", - сказал он журналистам.

В конце сентября авиакомпания "ВИМ-Авиа" прекратила выполнять все чартерные рейсы из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств.

Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах.

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