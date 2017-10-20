Ространснадзор: до 10 авиакомпаний находятся в зоне финансового риска

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Глава Ространснадзора Виктор Басаргин заявил, что порядка 6-10 авиакомпаний находятся в зоне риска с точки зрения финансовой устойчивости.

"Компании, за которыми мы [следим] в режиме непрерывного мониторинга, - это порядка 6-10 компаний. То есть там мы смотрим напряженно за их деятельностью", - сказал он журналистам.

В конце сентября авиакомпания "ВИМ-Авиа" прекратила выполнять все чартерные рейсы из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств.

Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах.