Ространснадзор: до 10 авиакомпаний находятся в зоне финансового риска

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Глава Ространснадзора Виктор Басаргин заявил, что порядка 6-10 авиакомпаний находятся в зоне риска с точки зрения финансовой устойчивости.
"Компании, за которыми мы [следим] в режиме непрерывного мониторинга, - это порядка 6-10 компаний. То есть там мы смотрим напряженно за их деятельностью", - сказал он журналистам.
В конце сентября авиакомпания "ВИМ-Авиа" прекратила выполнять все чартерные рейсы из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств.
Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах.