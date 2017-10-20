Ространснадзор предлагает привязать показатели финустойчивости авиакомпаний к безопасности

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Ространснадзор предлагает ввести алгоритм, согласно которому можно будет осуществлять мониторинг финансовой устойчивости авиакомпаний для оценки уровня безопасности полетов, сообщил журналистам глава ведомства Виктор Басаргин.
"Неблагоприятная, неблагополучная финансовая ситуация у авиакомпании отражается на безопасности. На чем экономить? На безопасности (...) Поэтому для нас, для Ространснадзора, было главным сегодня, чтобы вот этот момент финансовой устойчивости компаний каким-то образом ухватить. И скажу, что первые документы по финансовой устойчивости, по экономической устойчивости авиационных предприятий были разработаны здесь", - сказал он.
Ранее в октябре министр транспорта РФ Максим Соколов заявлял, что авиакомпании с неудовлетворительным финансовым состоянием могут быть лишены права на продажу билетов или лицензия компании может быть и вовсе отозвана. По его словам, необходим действенный механизм, который будет следить за финансовым состоянием авиакомпаний, а в случае ухудшения финансового состояния должны включаться меры по приостановке лицензии, продаже билетов и иных мер внутриотраслевых, которые обеспечивают бесперебойную перевозку пассажиров в экстремальной ситуации. Министр сделал такое заявление на фоне ситуации с авиакомпанией "ВИМ-Авиа", которая 25 сентября заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах.