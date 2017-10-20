Акции "Магнита" упали на 10% после публикации отчета по МСФО

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Акции ретейлера "Магнит" на торгах Московской биржи падают на 10%, до 8 505 рублей за бумагу, на фоне публикации финансового отчета компании по МСФО за девять месяцев, а также снижения прогноза по выручке по итогам 2017 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Ранее "Магнит" сообщил о корректировке прогноза по росту выручки по итогам 2017 года до 8-10% с предыдущих 9-11%. Кроме того, ретейлер опубликовал финансовый отчет по МСФО по итогам девяти месяцев 2017 году, в соответствии с которым чистая прибыль "Магнита" сократилась по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 32,4% и составила 27,7 млрд руб.
Показатель EBITDA ритейлера по итогам девяти месяцев снизился 13,5% и составил 69,5 млрд руб. Выручка "Магнита" за отчетный период выросла на 6,4%, до 841 млрд руб., валовая прибыль увеличилась на 5,1%, до 228 млрд руб.
"Магнит" является лидером по количеству продовольственных магазинов и территории их размещения в России. Количество магазинов за январь - сентябрь 2017 года увеличилось на 10,4%, до 15,7 тыс. магазинов по состоянию на 30 сентября 2017 года.