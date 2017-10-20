Власти Коми намерены подать заявку на получение статуса ТОР для одного из поселков

СЫКТЫВКАР, 20 октября. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Управленческая команда моногорода Жешарт Усть-Вымского района Республики Коми защитила проект комплексного развития. Подать заявку на получение для Жешарта статуса территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) планируется в 2018 году, сообщили ТАСС в Минпроме Коми.

"Подача заявки на получение Жешартом статуса ТОСЭР планируется в 2018 году. В ее основу ляжет проект развития моногорода, прошедший защиту. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры основных инвестиционных площадок, землеустроительные, фундаментные работы по основным проектным инициативам в Жешарте предварительно планируются во второй половине 2018-го, в 2019 году", - отметили в министерстве.

Как сообщил ТАСС руководитель администрации Усть-Вымского района Василий Лютоев, в качестве потенциального якорного резидента будущей ТОР по-прежнему рассматривается проект создания в Жешарте агрогородка с объемом инвестиций в 4,7 млрд рублей.

Он предполагает строительство фермы на 1200 коров, двух заводов по переработке молока и мяса мощностью до 100 и 10 тонн в сутки соответственно, овощехранилища на 9 тыс. тонн, производство биотоплива на основе органических удобрений и торфа, которым богаты земли в районе Жешарта.

Животноводческий комплекс планируется с полным циклом производства от выращивания и получения кормов для скота до переработки отходов жизнедеятельности животных.

"От проекта животноводческого комплекса никто не отказывается, единственное, вдвое была снижена мощность фермы с первоначальной цифры в 2,4 тыс. голов до 1,2 тыс. голов, снижать дальше просто нецелесообразно, поскольку на такое поголовье завязаны все остальные объекты комплекса. На данный момент инвестор занят поиском средств", - сказал ТАСС руководитель муниципалитета.

Он напомнил, что остается в силе трехстороннее соглашение о создании комплекса, заключенное в ноябре прошлого года между правительством республики, потенциальным инвестором ООО "Жешарт-Органик" и администрацией района.

Кроме того, сообщил Лютоев, на данный момент рассматривается возможность строительства в Жешарте механического завода. "Мы сейчас заняты поиском участка под этот завод, затем на нем нужно будет подготовить необходимую инфраструктуру", - сказал руководитель муниципалитета.

О Жешарте

Кроме того, в этом году в Жешарте удалось реализовать проекты по благоустройству. На выделенные как монотерритории 18 млн рублей там были заасфальтированы часть дворов, появились детская игровая и спортивная площадки, современное освещение.

Жешарт - поселок городского типа, в котором проживают около 7,5 тыс. населения. Единственное предприятие - ЗАО "Жешартский фанерный комбинат". Всего в Коми четыре моногорода: угледобывающие Воркута и Инта, деревообрабатывающие Емва и Жешарт.

Статус ТОР присвоен в марте 2017 года Емве, которая в свое время попала в "красную зону" из-за банкротства градообразующего предприятия Княжпогостского завода ДВП. В Емве планируется создать тепличный комплекс и индустриальный парк с предприятиями по глубокой переработке древесины, производству стройматериалов и логистическим центром. В Воркуте и Инте планируется развивать угледобычу и углехимию.