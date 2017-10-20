Пешеходный КПП на границе РФ и Эстонии в Нарве откроется 1 ноября

ТАЛЛИН, 20 октября. /ТАСС/. Пешеходный контрольно-пропускной пункт (КПП) "Нарва-2" на эстонско-российской границе откроется 1 ноября после двух лет простоя, заявила в пятницу советник МВД Эстонии Кристин Раммус.

Как сообщила Раммус порталу Эстонского телевидения и радио ERR, представители комиссии по приграничным вопросам Эстонии и России встретились 19 октября и договорились, что погранпереход будет открыт с 1 ноября.

Ранее, по ее словам, пересечение границы в этом месте было невозможно из-за строительных работ, которые шли с российской стороны.

На этой неделе Министерство транспорта РФ сообщило о завершении работ и готовности открыть пункт, цитирует ее газета Postimees.

Согласно статистике, в год через КПП "Нарва" границу пересекает более 3,6 млн человек. В 2015 году после реконструкции открылся автодорожный КПП "Нарва" на границе Эстонии и России. На его обновление было потрачено €8,2 млн.