Пешеходный КПП на границе РФ и Эстонии в Нарве откроется 1 ноября

Наталья Вихлянцева не сумела пробиться в финал "ВТБ Кубка Кремля"Спорт 20 октября, 18:58
Автомобильные пробки в Москве достигли восьми балловОбщество 20 октября, 18:29
Месси и Паредес вызваны в сборную Аргентины на товарищеский матч с командой РоссииСпорт 20 октября, 18:21
РФ возобновит поставки баклажанов и гранатов с нескольких предприятий Турции с 30 октябряЭкономика и бизнес 20 октября, 18:20
Шойгу подарил икону белградскому храму Святого СаввыОбщество 20 октября, 18:13
"Ред Булл" объявил о продлении контракта с гонщиком ФерстаппеномСпорт 20 октября, 18:11
Глава Татарстана посетит СШАНовости партнеров 20 октября, 18:06
Боснийский теннисист Джумхур вышел в полуфинал "ВТБ Кубка Кремля"Спорт 20 октября, 18:04
Строгие родители, детские травмы и другие мифы о причинах заиканияОбщество 20 октября, 18:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАЛЛИН, 20 октября. /ТАСС/. Пешеходный контрольно-пропускной пункт (КПП) "Нарва-2" на эстонско-российской границе откроется 1 ноября после двух лет простоя, заявила в пятницу советник МВД Эстонии Кристин Раммус.
Как сообщила Раммус порталу Эстонского телевидения и радио ERR, представители комиссии по приграничным вопросам Эстонии и России встретились 19 октября и договорились, что погранпереход будет открыт с 1 ноября.
Ранее, по ее словам, пересечение границы в этом месте было невозможно из-за строительных работ, которые шли с российской стороны.
На этой неделе Министерство транспорта РФ сообщило о завершении работ и готовности открыть пункт, цитирует ее газета Postimees.
Согласно статистике, в год через КПП "Нарва" границу пересекает более 3,6 млн человек. В 2015 году после реконструкции открылся автодорожный КПП "Нарва" на границе Эстонии и России. На его обновление было потрачено €8,2 млн.