Резидентами ТОР "Емва" в Коми готовы выступить девять компаний

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СЫКТЫВКАР, 20 октября. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Резидентами территории опережающего развития (ТОР) в моногороде Емва Княжпогостского района Республики Коми готовы стать девять компаний. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в Министерстве промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта региона.
"Проводятся переговоры с девятью потенциальными резидентами, которые планируют в рамках ТОР реализовать в Емве инвестиционные проекты в области электрометаллургии, деревообработки, животноводства и растениеводства", - сообщили ТАСС в Минпроме Коми, не уточнив, о каких компаниях идет речь, так как соответствующий статус они пока не получили.
На сегодня в Емве потенциальным инвесторам предлагается семь земельных участков, которые частично обеспечены транспортной и энергетической инфраструктурой. В то же время большая часть площадок требует реконструкции или создания новой инфраструктуры. Это возможно за счет средств федерального бюджета по линии Фонда развития моногородов в размере 95% от фактических затрат по каждому объекту. Оставшиеся 5% расходов на газификацию, электрификацию, строительство и реконструкцию дорог к инвестиционным площадкам будет профинансировано за счет средств республиканского бюджета, отметили в Минпроме.
Кроме того, до 2019 года в рамках инвестиционной программы ПАО "Газпром" согласовано строительство новой газораспределительной станции на 20 тыс. кубометров природного газа в час, которая позволит развивать в Емве инвестпроекты.
Моногород Емва с населением около 13 тыс. человек получил статус ТОР в марте 2017 года. Помимо тепличного комплекса, в Емве планировалось создать индустриальный парк с предприятиями по глубокой переработке древесины, производству стройматериалов и логистическим центром. Единственное градообразующее предприятие Емвы - обанкротившийся Княжпогостский завод ДВП.
В качестве преимуществ Емвы называются удобное транспортное расположение, поскольку станция Княжпогост является крупным железнодорожным узлом, и возможность обеспечить промышленные объекты электроэнергией и газом.