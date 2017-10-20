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РФ возобновит поставки баклажанов и гранатов с нескольких предприятий Турции с 30 октября

Экономика и бизнес
20 октября, 18:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

На данный момент российским требованиям отвечают около 30 турецких предприятий

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© Михаил Фомичев/ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Россия разрешает поставки баклажанов и гранатов с нескольких предприятий Турции с 30 октября, сообщила ТАСС официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

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"Как показала инспекция, из предложенных министерством продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турции предприятий, по предварительным данным, российским требованиям отвечают 24 предприятия по выращиванию гранатов и семь - по баклажанам", - заявила она, добавив, что запрет на поставку будет снят с 30 октября.

Россельхознадзор запретил ввоз гранатов из Турции с 17 марта 2016 года, поставки баклажанов были запрещены с 25 апреля 2016 года.

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