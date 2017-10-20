РФ возобновит поставки баклажанов и гранатов с нескольких предприятий Турции с 30 октября

Наталья Вихлянцева не сумела пробиться в финал "ВТБ Кубка Кремля"Спорт 20 октября, 18:58
Автомобильные пробки в Москве достигли восьми балловОбщество 20 октября, 18:29
Месси и Паредес вызваны в сборную Аргентины на товарищеский матч с командой РоссииСпорт 20 октября, 18:21
РФ возобновит поставки баклажанов и гранатов с нескольких предприятий Турции с 30 октябряЭкономика и бизнес 20 октября, 18:20
Шойгу подарил икону белградскому храму Святого СаввыОбщество 20 октября, 18:13
"Ред Булл" объявил о продлении контракта с гонщиком ФерстаппеномСпорт 20 октября, 18:11
Глава Татарстана посетит СШАНовости партнеров 20 октября, 18:06
Боснийский теннисист Джумхур вышел в полуфинал "ВТБ Кубка Кремля"Спорт 20 октября, 18:04
Строгие родители, детские травмы и другие мифы о причинах заиканияОбщество 20 октября, 18:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Россия разрешает поставки баклажанов и гранатов с нескольких предприятий Турции с 30 октября, сообщила ТАСС официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.
"Как показала инспекция, из предложенных министерством продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турции предприятий, по предварительным данным, российским требованиям отвечают 24 предприятия по выращиванию гранатов и семь - по баклажанам", - заявила она, добавив, что запрет на поставку будет снят с 30 октября.
Россельхознадзор запретил ввоз гранатов из Турции с 17 марта 2016 года, поставки баклажанов были запрещены с 25 апреля 2016 года.