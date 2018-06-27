Кому мешает газопровод "Северный поток — 2"

Три из пяти ключевых стран дали разрешение на строительство газопровода "Северный поток — 2" (СП-2), который должен пройти по дну Балтийского моря от побережья РФ до побережья Германии. Российская сторона неоднократно говорила о том, что этот проект исключительно коммерческий и представляет экономическую выгоду для Европы. Однако на Западе все громче звучат голоса тех, кто видит в "Северном потоке — 2" политические риски. ТАСС объясняет, кому не угодил российский газопровод и почему.
Это проект расширения действующего магистрального газопровода "Северный поток", связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных государств: Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран.
Трубопровод в целом повторяет маршрут "Северного потока" и пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, а пропускная способность — 55 млрд кубометров газа в год. Ввод в строй "Северного потока — 2" намечен на конец 2019 года.
Капитальные затраты на СП-2 оцениваются в €8 млрд, а общая стоимость проекта с учетом привлечения проектного финансирования — в €9,9 млрд.
СП-2 позволит продавать газ в Европу, минуя транзитные государства. Это исключит политические риски при доставке топлива потребителям и к тому же сделает транспортировку газа в полтора раза дешевле. Европейским потребителям СП-2 позволит ежегодно экономить не менее €7,9 млрд, сообщила гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова. "А если глобальный спрос на СПГ будет расти, то это цифра может увеличиться до €24,4 млрд", — сказала она. "Газпром" сэкономит $1 млрд в год на "Северном потоке — 2" по сравнению с транзитом через Украину.
Для Германии выгода СП-2 носит как финансовый, так и стратегический характер. С одной стороны, проект обеспечит немцев более дешевым российским газом, а с другой — сделает Берлин ведущим европейским транзитером топлива.
Из пяти стран, которые должны одобрить СП-2, свое согласие уже дали Германия, Финляндия и Швеция. Россия выдала одно из двух необходимых разрешений на строительство газопровода. Дания остается последней страной, которая не приняла окончательного решения по "Северному потоку — 2". Копенгаген рассматривает возможность заблокировать или значительно отсрочить реализацию проекта, поскольку он "несет в себе геополитическую и европейскую импликацию".
Против реализации проекта "Северный поток — 2" также выступает ряд стран, заинтересованных в продолжении транзита российского газа через их территорию. Это в первую очередь Украина и Польша. Их поддерживают Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Словакия, Румыния, Литва и Хорватия. Они считают, что СП-2 может нести "определенные риски для энергетической безопасности в Центральной и Восточной Европе".
Еврокомиссия (ЕК) убеждена, что строительство "Северного потока — 2" не отвечает целям Евросоюза и не соответствует положениям Третьего энергопакета ЕС. Европейцы считают необходимым усиливать безопасность поставок при конкурентоспособном рынке газа, а также обеспечить диверсификацию источников топлива. СП-2, по их мнению, только усугубит зависимость ЕС от российского газа.
В поправках к Газовой директиве Евросоюза также содержится положение о том, что Европа не нуждается в "Северном потоке — 2", поскольку в будущем потребление голубого топлива в ЕС сократится. В совокупности с уже имеющейся инфраструктурой по импорту газа и ростом конкурентоспособности поставок сжиженного природного газа это делает бессмысленным строительство нового газопровода из РФ, говорится в пресс-релизе ЕК.
Премьер Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что его страна может принять закон, который в конечном итоге позволит на юридических основаниях заблокировать или отложить реализацию проекта "Северный поток — 2". В ноябре 2017 года королевство уже одобрило меры, разрешающие правительству страны рассматривать целесообразность прокладки трубопроводов через ее территориальные воды, исходя из соображений национальной безопасности и вопросов внешней политики.
Однако даже в случае отказа Дании газопровод можно будет проложить в исключительной экономической зоне, минуя территориальные воды. Альтернативный маршрут, который рассматривают в компании-операторе Nord Stream 2 AG (ее единственным акционером является "Газпром"), пройдет к северу от датского острова Борнхольм.
Россия считает "Северный поток — 2" чисто экономическим проектом, его реализация не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. "Поставки будут продолжены, если они окажутся экономически обоснованными и целесообразными для участников экономической деятельности", — подчеркнул российский лидер.
По мнению российского руководства и экспертов, в политизации проекта заинтересованы в первую очередь США, которые оказывают давление на Европу и подогревают там настроения против "Северного потока — 2".
Вашингтон по ряду геополитических соображений открыто выступает против СП-2 и предпринимает активные усилия, нацеленные на блокирование данного проекта. Многие эксперты также указывают, что США пытаются "продавить" таким образом поставки своего сжиженного природного газа, который значительно дороже российского трубопроводного, на европейский рынок.
Госсекретарь США Майкл Помпео считает, что проект якобы "делает Европу зависимой от российской энергетики", а потому Соединенные Штаты выступают против строительства трубопровода. По версии Вашингтона, СП-2, как и поставки энергоресурсов в целом, Москва может использовать в качестве рычага давления на страны Европы.
Президент США Дональд Трамп настаивает на том, чтобы Германия отказалась от поддержки строительства газопровода "Северный поток — 2". В обмен на это Вашингтон обещает начать переговоры с ЕС по поводу нового торгового соглашения.
В августе 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), который предусматривает ужесточение санкций в отношении России, Ирана и КНДР и предостерегает американские и иностранные компании от заключения контрактов с российскими предприятиями и ведомствами из "оборонного и разведывательного секторов".
Как заявила начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, иностранные компании, работающие в проекте строительства газопровода "Северный поток — 2", могут подпасть под санкции США в рамках закона CAATSA. Также она сказала, что "Северный поток — 2" подорвет энергетическую безопасность и стабильность Европы и "предоставит России еще одно средство для оказания давления на европейские страны, особенно на такие, как Украина".
Мария Селиванова, Артур Громов