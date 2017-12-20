Блокчейн лишит работы тысячи чиновников и изменит мир до неузнаваемости

"Блокчейн находится на уровне интернета в 1989 году и ажиотажа вокруг него в 1999 году, — говорит Владимир Луганский, аналитик финтех-компании Bankex. — Это не моя фраза, она — с одной из конференций, но точно определяет сегодняшний уровень развития технологии".

Знакомьтесь, это блокчейн

Термин "блокчейн" стал популярным благодаря тому, что на базе именно этой технологии создаются все криптовалюты. У многих людей блокчейн ассоциируется исключительно с биткойном, хотя эксперты объясняют, что криптовалюты в этой технологии — лишь верхушка айсберга.

Объяснить обычному человеку, что из себя представляет блокчейн с технической точки зрения практически невозможно, да и вряд ли нужно. Специалисты блокчейна разговаривают между собой примерно на таком языке: "Как было бы круто, если бы я расшерил гвид к своему репозу, а потом ваш бит-клиент (гиткойн там или просто бит), начал бы фетчить новые коммиты с дистриб-блокчейна, то есть по факту с гит-лога. И все, гитхаб не нужен!" (цитата из книги "Технология блокчейн" Алекса Тапскотта и Дона Тапскотта).

Гораздо проще объяснить все на аналогиях. Блокчейн — это не сам продукт, а заводской станок, этот продукт производящий, — будь то криптовалюта, система денежных переводов или программа, при помощи которой можно отследить путь конкретного куска говядины от фермы до вашего стола.

Опять непонятно? Тогда так: блокчейн — это как язык программирования: сам по себе он недоступен для понимания рядовому потребителю, но все тот же потребитель каждый день пользуется десятками полезных приложений, написанных на этом языке.

Перспективы блокчейна оценил и бизнес и государство. Правительства многих стран с опаской и недоверием относятся к криптовалютам, но при этом не оспаривают выгод, которые может принести использование блокчейн-технологий в других сферах.

Они могут избавить нас от бюрократии, снизить цены на многие услуги, ликвидировать посредников в целых секторах экономики. Сегодня блокчейн начали тестировать прежде всего в сфере B2B, но некоторые реформы уже могут заметить обычные люди.

Блокчейн государственный, время — наше

Российская госпрограмма "Цифровая экономика", обещающая автобусы-беспилотники и 5G-интернет к 2025 году, включает приход блокчейна в госсектор: перевод всех наших документов и многочисленных госреестров в электронный вид на основе этой технологии. Исчезнет необходимость получения справок, копий документов и т.д. — любые ведомства смогут быстро получать доступ к нужным им документам онлайн. Принимая в расчет тот факт, что использование блокчейна исключает появление подделок, не придется тратить время на десятки сверок и перепроверок. Большинство госуслуг можно будет получать как максимум — не выходя из дома, как минимум — в "одном окне".

Так, Минэкономразвития и правительство Москвы планируют совместно реализовывать пилотный проект по использованию технологии блокчейн в реестре недвижимости, сообщил недавно министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"Первый этап - это реестр недвижимости: квартир, земли и так далее. Будем пытаться выстраивать с Москвой первый пилотный проект, чтобы технологию протестировать, потому что Москва является самой продвинутой с точки зрения как реестров, так и использования информационных технологий", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24". Реализация пилотного проекта начнется уже 1 января 2018 года.

Перевод реестра недвижимости на блокчейн будет означать, что все данные о любой квартире, доме и т.д., окажутся доступны заинтересованным лицам: полный список сделок, кто зарегистрирован в квартире, обременения.

Следующим шагом может стать перенос договоров купли-продажи в форму смарт-контрактов, который нельзя изменить "задним числом".

Что такое смарт-контракты? Смарт-контракт (умный контракт) — это договор, составленный в электронном виде, помещенный в базу на основе блокчейн-технологии. Обязательные качества смарт-контракта — самоисполняемость, прозрачность (стороны видят все операции в базе), данные договора нельзя незаметно подделать или изменить "задним числом".

По прогнозам экспертов, одна эта реформа сделает ненужными тысячи посредников между государством и человеком: агентов, мелких чиновников, юристов, нотариусов. То есть фантасты видели сотни роботов, встречающих людей в офисах, но, по факту, работу у клерков отнимут не антропоморфные андроиды, а малопонятный блокчейн.

Подобные проекты реализуются по всему миру. Сейчас в Грузии тестируется платформа Bitfury: открытая система по хранению реестра прав собственности.

В Эстонии по заказу правительства на блокчейн перевели миллион медицинских карт. Теперь в единой базе хранится полная информация о здоровье жителей страны. Если сегодня работодатель просит вас принести справку, например, о том, что вы не состоите на учете у нарколога, то за ней нужно идти в больницу. В будущем с блокчейном никакой справки у вас не потребуют.

Банки и блокчейн: быстрее и без посредников

В конце ноября Мегафон впервые перевел деньги со счета в Сбербанке на счет дочерней компании в Альфа-Банке с помощью блокчейн-технологии. "Ценность блокчейна при проведении расчетов — это, прежде всего, высокая скорость перевода. Отражение операции на счте получателя после его отправки происходит в режиме реального времени, в отличие от традиционной системы переводов", — объясняет управляющий директор Sberbank CIB Стелла Кудачкина.

Клиенты банков после внедрения блокчейн-технологии должны увидеть снижение скорости перевода до нескольких минут или секунд даже при межбанковских операциях. Евгения Дубова основатель платформы для развития криптотрейдинга Simdaq

"Если поставить такие переводы на поток, то можно миновать посредников, как Visa и Mastercard, соответственно, обходить комиссию, — добавляет гендиректор VRT World, Константин Негачев. — Если суммы переводов большие, а сами переводы частые, такая опция позволит сэкономить большие деньги".

Эксперты уверены, что пилотные проекты для бизнеса сменят "пилоты" для потребителей, и тогда мы с вами будем получать деньги на банковские карты быстрее, чем обычно, и сможем быть уверенными в отсутствии непонятных списаний.

У крупных российских компаний (преимущественно, банков) в работе находятся около 50 блокчейн-проектов. Суть подавляющего большинства из всех разработок – в ускорении денежных переводов. Многие участники не раскрывают инвестиции во внедрение технологии, но речь идет о сотнях миллионов рублей. Платежная система Qiwi, например, заявила, что в 2017 году инвестирует в свою дочку-разработчика блокчейн-проектов 100 млн рублей.

Каско и турстраховки на блокчейне

По данным Всероссийского союза страховщиков, 10% выплат страховых компаний достаются мошенникам, а это около 50 млрд рублей каждый год.

"Если создать единую базу страховых историй, в которую невозможно внести изменения или подделать, это сделает страховой бизнес выгоднее, — говорит Александр Азаров, старший вице-президент по инженерным технологиям в WaveAccess. — Примеры использования блокчейна на российском рынке страхования уже есть, но они нацелены на потребителей. Например, онлайн-агрегатор страховок Prosto.Insure: теперь люди могут покупать страховки для путешествий и быть уверенными в том, что условия страхования никогда не будут изменены".

Еще один проект на блокчейне создали ГК Ренессанс и компания-перевозчик "Деловые Линии". "Любая грузоперевозка подразумевает учет множества факторов, влияющих на риски, а значит и на цену для клиента: груз, отправитель, маршрут, регион и еще ряд факторов, по которому происходит оценка, — рассказывает Александр Крейдерман, вице-президент по IT ГК Ренессанс. — Благодаря новой технологии мы смогли перейти на быстрый индивидуальный расчёт стоимости полиса. Блокчейн позволяет считать за секунды, а не за часы. Услуга в итоге будет стоить дешевле, так как мы уменьшим расходы на обработку данных".

По его словам, страхование грузов на блокчейне — это "пилот". "Будем использовать технологию в страховании туристов, имущества, каско", — добавляет Крейдерман.

Блокчейн против продовольственных подделок

"В Великобритании используется сервис, который помогает покупателям проследить путь морепродуктов от момента вылова до попадания на полки супермаркета", — говорит Александр Азаров.

Эксперты уверены, что блокчейн может сослужить хорошую службу производителям продуктов и ретейлерам. Конечно, и сейчас фабрика должна сопровождать товар данными о дате и времени изготовления, упаковки, выгрузки, а супермаркет должен фиксировать время прихода товара. Разница в том, что сегодня ретейлеры, производители и покупатели верят друг другу на слово, поэтому мы иногда находим просроченные товары на полках. В базе данных на блокчейне не скрыть ни одно событие в истории товара: больше нельзя будет поставить дату отгрузки, как дату производства.

"Walmart экспериментировал с блокчейн-технологиями совместно с IBM в Китае, — продолжает Азаров. — Наблюдал за движением свинины от китайских фермеров до своих прилавков. В блокчейне хранится информация о ферме-производителе, месте обработки, температуре хранения, условиях доставки. Сейчас есть проблема подделки маркировок, и она обостряется с ростом спроса на экологически чистые продукты. Блокчейн сможет в определенной степени гарантировать безопасность продуктов".

И для потребителей, и для госсектора, и для крупных компаний способов применения блокчейна может быть бесконечно много. При этом реформы, которые уже пустили корни на всех рынках, — это та же "верхушка айсберга".

"Вся экономика сильно изменится благодаря внедрению блокчейна, — говорит ТАСС президент Сбербанка Герман Греф. — Я думаю, пять-десять лет — и мы увидим гигантский сдвиг во всей экономике. Меня спрашивают, останется ли Сбербанк после того, как эта технология будет зрелой. Это очень большой вопрос — какой из видов бизнеса вообще останется".

Анастасия Степанова