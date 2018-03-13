Когда россияне смогут вернуться на египетские курорты

"Аэрофлот" возобновит регулярные рейсы из Москвы в Каир 11 апреля 2018 года. Продажа билетов открылась 13 марта. Полеты будут выполняться три раза в неделю на воздушных судах Airbus A320 из аэропорта Шереметьево. С 12 июня по 2 июля рейсы будут ежедневными. Ранее компании "Шереметьево Безопасность", "Аэрофлот" и EgyptAir подписали договор на предоставление услуг по обеспечению безопасности в аэропорту Каира. В Шереметьево отмечали, что сотрудники "Шереметьево Безопасность" будут наблюдать за досмотром ручной клади, багажа и грузов на рейсах "Аэрофлота" и EgyptAir.
Российские авиакомпании прекратили полеты в Египет осенью 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. Все они погибли. Следствие считает, что это был теракт.
У российской стороны были претензии к системе безопасности аэропортов Египта. Теперь по отношению к каирскому аэропорту такие претензии сняты.
"Аэропорт столицы Египта полностью соответствует всем требованиям авиационной безопасности", — сказал министр транспорта РФ Максим Соколов.
Обычно российские туристы, направлявшиеся в Египет, выбирали отели в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде. Но туда пока самолеты летать не будут. "Что касается аэропортов в курортных городах Шарм-эш-Шейх и Хургада, то здесь еще есть над чем работать", — сказал Максим Соколов.
Организованных туров из России с перелетом на курорты Красного моря с пересадкой в Каире ждать не стоит, говорит вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. "Они ни экономически, ни логистически не приемлемы", — отметил он.
Путь из России с пересадкой в Каире заинтересует только отдельных туристов: перелет регулярными рейсами по такому маршруту будет недешев — за билет придется заплатить около 20 тыс. рублей.
Дорога из Каира до отелей Хургады и Шарм-эш-Шейха на автобусе займет примерно 7 часов, рассказал Барзыкин. К тому же такой переезд небезопасен, говорит он: "Там сложная социально-политическая обстановка, и будет очень сложно обеспечить организованный трансфер, это неприемлемо для тура".
Действительно, отсутствие авиасообщения между Россией и Египтом не остановило желающих отдохнуть на Красном море. За неполный 2017 год количество россиян, самостоятельно отдохнувших в Египте, на 57% превысило показатель 2016 года, рассказал PR-директор турсервиса Aviasales Янис Дзенис.
"Самый удобный и дешевый вариант перелета из Москвы на египетские курорты — через Стамбул, он стоит примерно 16 тыс. рублей за перелет туда и обратно, — рассказал Дзенис. — Тур на неделю на двоих на курорты Красного моря можно собрать самостоятельно примерно за 50 тыс. рублей".
Также россияне отдыхали в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде, покупая туры через белорусские и казахские турфирмы с вылетом из Белоруссии и Казахстана, сообщил Юрий Барзыкин.
Вопрос о возобновлении чартеров появится на повестке дня в апреле. "Было принято решение продолжать контакты и вновь встретиться в апреле, чтобы создать механизм возобновления [чартерных] полетов в египетские туристические города", — говорится в сообщении министерства гражданской авиации Египта.
После открытия регулярного авиасообщения из России на египетские курорты туроператорам понадобится около двух недель, чтобы "поставить рейсы, сформировать полетную программу, договориться с отелями", сообщил Юрий Барзыкин.
Мария Селиванова