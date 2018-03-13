Когда россияне смогут вернуться на египетские курорты

Можно ли попасть на египетские курорты в ближайшее время?

Обычно российские туристы, направлявшиеся в Египет, выбирали отели в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде. Но туда пока самолеты летать не будут. "Что касается аэропортов в курортных городах Шарм-эш-Шейх и Хургада, то здесь еще есть над чем работать", — сказал Максим Соколов.

Организованных туров из России с перелетом на курорты Красного моря с пересадкой в Каире ждать не стоит, говорит вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. "Они ни экономически, ни логистически не приемлемы", — отметил он.

Путь из России с пересадкой в Каире заинтересует только отдельных туристов: перелет регулярными рейсами по такому маршруту будет недешев — за билет придется заплатить около 20 тыс. рублей.

Дорога из Каира до отелей Хургады и Шарм-эш-Шейха на автобусе займет примерно 7 часов, рассказал Барзыкин. К тому же такой переезд небезопасен, говорит он: "Там сложная социально-политическая обстановка, и будет очень сложно обеспечить организованный трансфер, это неприемлемо для тура".