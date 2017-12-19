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Матвиенко сравнила криптовалюту с чертом из табакерки и призвала ввести ее регулирование

Экономика и бизнес
19 декабря, 17:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, декабря. /ТАСС

Спикер верхней палаты парламента считает, что специалисты должны контролировать процесс развития криптовалюты

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МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Криптовалюта развивается очень быстрыми темпами, если не разработать меры по ее регулированию, то последствия для рубля, доллара и экономических процессов будут непредсказуемы. Об этом заявила во вторник спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко на совместном заседании президиума научно-экспертного совета и правления Интеграционного клуба при председателе Совфеда.

"Эта криптовалюта, она как черт из табакерки выскочила, сегодня уже на биржах торгуется, а мы не готовы к этому. Последствия какие могут быть, если мы не начнем управлять этим процессом? По-моему, никто пока не понимает, как управлять этим процессом", - сказала спикер на заседании, посвященном цифровой повестке.

"Этот джин, который из бутылки вышел, настолько быстро получает развитие, что действительно, что будет с рублем, с долларом, с регуляцией, монетизацией и так далее? Нет ответов", - добавила политик.

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Она отметила, что нужны дискуссии специалистов и экспертов, чтобы работать на опережение, чувствовать вызовы и вырабатывать либо пути торможения, либо регулирования, контроля и влияния на эти процессы. "Все, уже этого джина в бутылку не загнать", - заметила Матвиенко.

Президиум научно-экспертного совета и правление Интеграционного клуба при председателе Совфеда рекомендовали правительству РФ провести совместно с Центральным банком РФ анализ возможных угроз для экономики России от использования криптовалют и подготовить предложения по противодействию возможным негативным последствиям, связанным с появлением криптовалют. Рекомендации содержатся в проекте решения участников заседания.

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