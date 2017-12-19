Бизнес-омбудсмен предложил амнистировать работающих "в тени" предпринимателей

ЧЕЛЯБИНСК, 19 декабря. /ТАСС/. Малый бизнес в России нужно амнистировать и вывести "из тени", сообщил во вторник уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов во время рабочей поездки в Челябинск.

"Нужно объявить амнистию для небольшого бизнеса и вывести тем самым его из тени. Это будет легальное поле с минимумом административных процедур, самозанятые должны покупать патенты и работать без проверок, без сложной отчетности", - сказал Титов.

По словам Титова, "главный бизнес в стране - крупные компании, огромные финансовые институты". "Предприятия, где работают 200-500 человек, должны быть базой экономики. В стране сегодня менее 30 тысяч компаний малого и среднего бизнеса, что намного меньше, чем в странах с более развитой экономикой", - сказал бизнес-омбудсмен.

Ранее сообщалось, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ввести патент для самозанятых предпринимателей, который представлял бы собой минимальную сумму, но позволил бы таким гражданам работать официально, а не прятаться "в тени".

Спикер отметила, что именно Совет Федерации первым обозначил "проблему самозанятых", выразив "беспокойство о сложном финансовом положении бюджетов, которые платят огромные финансовые средства за неработающее население в Фонд медицинского страхования и так далее".