Товарооборот Нижегородской области с Белоруссией в 2017 году может превысить $1 млрд

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 декабря. /ТАСС/. Товарооборот между Нижегородской областью и Белоруссией в 2017 году может превысить $1 млрд, сообщили во вторник в пресс-службе правительства Нижегородской области со ссылкой на врио губернатора региона Глеба Никитина.

"Мы сейчас уже демонстрируем очень серьезный рост товарооборота за последние 10 месяцев 2017 года - почти на 40%, до более чем $800 млн. По итогам 2017 года реально достичь объема товарооборота свыше $1 млрд", - цитируют Никитина в пресс-службе.

По его словам, в товарообороте преобладает экспорт продукции нижегородских предприятий. Для увеличения товарооборота обсуждаются различные варианты кооперации нижегородских и белорусских предприятий, поставки техники с обеих сторон.

"Будет подписана программа сотрудничества между белорусскими и нижегородскими автомобилестроительными предприятиями по расширению производства и поставок автокомпонентов", - говорит Никитин, его слова приводят в пресс-службе.

С начала года более чем вдвое выросли поставки из Нижегородской области оборудования для белорусской атомной отрасли, на 68% увеличились объемы поставок изделий из черных металлов, на 55% - электрических машин и оборудования, на 24% - пластмассы, говорится в сообщении.

По итогам 2016 года товарооборот Нижегородской области с Белоруссией составил $756,9 млн, увеличившись вдвое по сравнению с 2015 годом. Экспорт из Нижегородской области составил $580,3 млн (рост на 80%), импорт - $176,6 млн (снижение на 4%). По итогам 2016 года Белоруссия заняла первое место по объему товарооборота с Нижегородской областью из 143 стран - внешнеторговых партнеров региона.