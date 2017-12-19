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Концепцию развития экономики Орловской области представят в январе 2018 года

Экономика и бизнес
19 декабря, 18:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, декабря. /ТАСС

Как сообщил врио губернатора Андрей Клычков, упор будет сделан на создание комфортных условий для инвесторов

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МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Правительство Орловской области в январе 2018 года представит на общественное обсуждение Концепцию развития экономики региона, в которой основной упор будет сделан на создание комфортных условий для инвесторов, сообщил во вторник врио губернатора Андрей Клычков, выступая с посланием к областным депутатам и общественности.

"Концепция станет основой для разработки стратегических планов и целевых программ развития региона. В числе первоочередных задач - расширить систему поддержки инвестиционной деятельности, развивать индустриальные парки и создавать зоны опережающего развития. По целому ряду объективных причин отдельные компании вынуждены корректировать свои инвестиционные проекты. Поэтому мы должны приложить все усилия, чтобы помочь им в преодолении трудностей и сохранить производства на территории региона", - сказал Клычков.

По его мнению, также необходимо усилить продвижение товаров местных производителей. "Орловская область не обладает значительными сырьевыми ресурсами, а потому основой развития региона является реальный сектор экономики. <...> Главными задачами станут повышение конкурентоспособности промышленности, развитие аграрного сектора и переработки, инновационных технологий и моделей научно-производственных объединений", - отметил врио губернатора.

По пронозу правительства Орловской области, инвестиции в основной капитал в 2017 году составят 48,3 млрд рублей, что примерно соответствует уровню прошлого года. По прогнозному плану социально-экономического развития региона, до 2020 года будет реализовано 13 инвестпроектов на общую сумму около 155 млрд рублей, в результате ожидается, что это даст регион порядка 3,5 тыс. рабочих мест.

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