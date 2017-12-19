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Экспортная линия по производству лецитина начала работать под Оренбургом

Экономика и бизнес
19 декабря, 18:49 UTC+3 ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГ 19, декабря. /ТАСС

Производство позволит ежегодно выпускать до 1400 тонн продукта

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ОРЕНБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Сорочинский маслоэкстракционный завод (Оренбургская область) запустил во вторник единственную в Приволжском Федеральном округе линию по выпуску подсолнечного лецитина, который планируется поставлять на экспорт, сообщили в правительстве региона.

"Единственная в Приволжском федеральном округе новая линия со шведским оборудованием по производству подсолнечного лецитина смонтирована в Сорочинске", - говорится в сообщении правительства.

Отмечается, что запуск нового производства позволит ежегодно выпускать до 1400 тонн подсолнечного лецитина, который будет идти на экспорт в Европу.

"Это... один из наиболее чистых, наиболее переработанных лецитинов, который только можно получить. На данный момент это предприятие - одна из наиболее технически совершенных площадок по производству лецитина, и мы очень рады нашему сотрудничеству", - сказал представитель первого потенциального покупателя - компании из Голландии Ганс де Врис, слова которого приводятся в сообщении.

Лецитин применяется в пищевой промышленности для изготовления шоколада, изделий с шоколадной глазурью, маргарина, спредов, хлебобулочных изделий. Также на заводе запущен еще один проект - по увеличению производительности переработки маслосемян с 1200 до 1400 тонн в сутки, инвестиции в оба проекта составили 334 миллиона рублей.

Сорочинский маслоэкстракционный завод открылся в сентябре 2015 года, инвестиции группы компаний "Нижегородское масло - жировой комбинат" в предприятие составили 3,6 млрд рублей.

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