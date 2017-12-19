В Костромской области обнаружен птичий грипп

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Птичий грипп обнаружен в патологическом материале, отобранном от кур, принадлежащих "Птицефабрике Костромская" Костромской области, сообщает Россельхознадзор.

"В результате лабораторных исследований в патологическом материале, отобранном от кур, принадлежащих ЗАО "Птицефабрика Костромская" Костромского района Костромской области, выделен геном вируса гриппа А птиц подтип Н5", - говорится в материалах ведомства.

В настоящее время работают специалисты госветслужбы Костромской области под контролем территориальных управлений Россельхознадзора.

Птичий грипп, или классическая чума птиц - острая инфекционная вирусная болезнь птиц, поражающая органы пищеварения, дыхания и приводящая к смерти пернатых.

Переносчиками, как правило, являются дикие особи.

Большинство штаммов птичьего гриппа для людей не опасны, однако некоторые вызывают тяжелые заболевания.