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Сербия рассчитывает достигнуть соглашения с Россией по поставкам вертолетов

Экономика и бизнес
19 декабря, 19:50 UTC+3 МОСКВА 19, декабря. /ТАСС

Кроме того, по словам президента Александра Вучича, Сербия намерена закупить у России системы ПВО

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МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Сербия рассчитывает достичь в ближайшее время договоренности о поставках российских вертолетов. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

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"Мы разговаривали с представителями России по поводу продолжения нашего военно-технического сотрудничества. Республика Сербия дополнительно заинтересована в обеспечении вертолетами, мы верим, что в ближайшее время по этому вопросу мы договоримся", - сказал Вучич.

Ранее Вучич сообщил ТАСС, что Сербия собирается закупить у России не менее шести военно-транспортных вертолетов, а также системы ПВО. По данному вопросу сейчас идут переговоры сербских специалистов с представителями "Рособоронэкспорта". В октябре сербские ВВС получили шесть истребителей МиГ-29, предоставленных в качестве военно-технической помощи.

Помимо самолетов МиГ-29, Сербия в качестве поддержки от России бесплатно получит 30 танков Т-72 и 30 боевых разведывательно-дозорных машин БРДМ-2. Кроме того, обсуждается вопрос о зенитно-ракетных системах "Бук-М1" и "Бук-М2", а также зенитном ракетно-пушечном комплексе "Тунгуска".

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Персоны
Вучич, Александар Путин, Владимир Владимирович
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