Нижняя палата Конгресса США приняла законопроект о налоговой реформе Трампа

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США на заседании во вторник приняла окончательный вариант законопроекта о проведении крупнейшей за последние 30 лет налоговой реформы, обещанной ранее президентом страны Дональдом Трампом. За данное решение уже проголосовало большинство конгрессменов.

Ранее данный план реформы уже был поддержан обеими палатами Конгресса, однако во время обсуждения в Сенате в текст были внесены существенные коррективы. Поэтому конгрессменам и сенаторам пришлось сформировать комиссию для согласования двух версий и сведения их в один документ. О завершении данной работы было объявлено на прошлой неделе, теперь итоговый законопроект вновь должен быть принят двумя палатами и направлен на подпись президенту. Как и раньше, за инициативу голосовали республиканцы, пока сохраняющие большинство в Конгрессе, демократы же выступают решительно против реформы.

Сам Трамп заявлял, что реформа станет "прекрасным рождественским подарком" для граждан США. Она якобы позволит создать рабочие места, облегчить налоговое бремя и повысить зарплаты. По словам президента, положительный эффект американцы начнут ощущать уже с февраля.

Согласно данным независимого Объединенного комитета по налогообложению, из-за реформы дефицит бюджета за десять лет может увеличиться на $1,46 трлн. Госдолг США сейчас составляет 20 трлн.

Теперь законопроект поступит на рассмотрение Сената, голосование там может состояться в ближайшее время. В случае успеха текст направят на подпись президенту.

Для кого подарок?

В целом сами авторы законопроекта изначально и не скрывали, что одно из основных положений реформы - это снижение налогов для бизнеса, корпораций и предприятий. Сейчас ставка составляет 35%, что, по мнению республиканцев, делает американские компании неконкурентоспособными на мировой арене.

Согласно принятому во вторник Палатой представителей законопроекту, налог будет снижен до 21%. Норма должна вступить в силу уже с 2018 года. Ранее обе палаты предлагали снизить налог до 20%, но в Сенате полагали, что это следует сделать с 2019 года, чтобы избежать роста дефицита бюджета. Предусмотрен и налоговый вычет в размере 20% для малого бизнеса, доход от которого поступает владельцам напрямую.

При всем этом республиканцы и сам президент при каждом удобном случае настаивали на том, что рядовые американцы будут платить в казну меньше. Сейчас для жителей США действует семиуровневая подоходная налоговая шкала. После дискуссий в Конгрессе решили сохранить семь уровней, однако сами ставки изменятся.

Так, вместо налогов в 10, 15, 25, 28, 33, 35 и 39,6% устанавливаются следующие пороги: 10, 12, 22, 24, 32, 35 и 37%. К примеру, самая нижняя ставка будет действовать для лиц с годовым доходом ниже $9525 или для семей, зарабатывающих до $19050. Если же налогоплательщик получает от 82,5 тыс. до 157,5 тыс., то ему придется отдать в казну уже 24%.

Первые шесть порогов изначально были предложены Сенатом, но максимальный налог должен был составить 38,5%. Однако в результате данная цифра снизилась до 37% - столько придется отдавать людям, зарабатывающим в год более $500 тыс. Данная корректировка дала противникам всей реформы еще один повод утверждать, что выиграет от нее только крупный бизнес и очень обеспеченные американцы.

Налоговые послабления для обычных граждан не перманентны - они прекратят свое действие в 2026 году.

Борьба за вычеты

Главным спорным моментом, о котором сенаторам и конгрессменам пришлось договариваться, была отмена налоговых вычетов на уровне штатов. Сейчас этим правом активно пользуется американский средний класс, особенно там, где местные власти ввели крупные налоги.

В Сенате изначально предлагали упразднить эти вычеты, но в итоге было найдено компромиссное решение. Вычет можно будет производить из налогов на собственность, продажи и доход, но их общая сумма не может превышать $10 тыс.

При этом владельцы жилья могут испытать на себе и определенный негативный эффект. Сейчас для 44% из них есть смысл детализировать свои отчисления, чтобы воспользоваться правом на вычет процентов по ипотеке. Но теперь эта доля может сократиться до 14,4%. Виной всему также стало снижение максимальной суммы вычета.

Удар по Obamacare

Принятие в Конгрессе законопроекта о налоговой реформе станет крупной, но, по сути, единственной победой администрации Трампа на законодательном поприще. Попытки республиканцев ликвидировать систему льготного медстрахования Obamacare - наследие предшественника Трампа, президента-демократа Барака Обамы - летом успехом не увенчались.

Тем не менее, в конце года Республиканской партии и Белому дому удалось взять небольшой реванш. В законопроект о налоговой реформе вошла статья, согласно которой с 2019 года американцы более не будут обязаны приобретать медстраховку. В то же время страховые компании как и раньше должны предоставлять полисы людям, уже имеющим заболевания или иные проблемы со здоровьем.

Согласно подсчетам Бюджетного управления Конгресса, за следующие десять лет примерно 13 млн американцев откажутся от страховки. За это же время за счет сокращения субсидирования страховщиков властям удастся сэкономить более $300 млрд.