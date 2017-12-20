Нижняя палата Конгресса США должна во второй раз проголосовать по налоговой реформе

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США с нарушениями приняла во вторник законопроект о масштабной налоговой реформе, ей придется в среду голосовать за него вновь. Это признал лидер республиканцев в нижней палате Кевин Маккарти.

"В связи с этим членам (палаты) предлагается провести дополнительное процедурное голосование, которое, как ожидается, состоится завтра (в среду) утром, чтобы направить документ на подпись президенту [Дональду] Трампу", - говорится в уведомлении, разосланном Маккарти своим коллегам.

После того, как во вторник законопроект приняли конгрессмены, он был направлен на рассмотрение в Сенат. Ожидалось, что поздно вечером состоится окончательное голосование. Однако там выяснилось, что Палата представителей нарушила ряд формальностей, из-за чего инициативу нельзя принять простым большинством голосов, нужна поддержка двух третей сенаторов.

Сейчас республиканцы контролируют 52 места в верхней палате Конгресса из 100, все демократы выступают категорически против реформы. Иными словами, законопроект оказался под угрозой отклонения. Теперь сенаторы-республиканцы должны внести в текст ряд изменений, чтобы их голосов хватило для положительного решения. Но эта версия должна совпадать с той, что приняла Палата представителей, поэтому ей в среду придется голосовать вновь уже с учетом сенатских правок, чтобы поставить точку в работе над законопроектом.

Реформа республиканцев предусматривает снижение налогов для бизнеса. Кроме того, меняется шкала налогообложения для населения. Демократы утверждают, что данный план принесет выгоду лишь самым обеспеченным жителям США. Во время голосования в Палате представителей они скандировали: "Стыдитесь".