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Канада уверена в перезаключении договора NAFTA с США

Экономика и бизнес
20 декабря, 2:51 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 20, декабря. /ТАСС

Глава канадского МИД Христя Фриланд заявила, что работа по модернизации соглашения будет продолжена

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ОТТАВА, 20 декабря. /ТАСС/. Правительство Канады уверено, что пересмотр Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) с США возможен и необходим двум странам. Об этом во вторник журналистам заявила глава канадского МИД Христя Фриланд на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Оттаве.

"Мы продолжим работу по модернизации соглашения, которое бы отвечало современным требованиям, - сказал она. - Мы уверены, что взаимовыгодная сделка [с США] возможна и необходима".

В свою очередь Тиллерсон подтвердил, что Вашингтон по-прежнему привержен перезаключению NAFTA. По его словам, стороны проявляют "добрую волю" в подходе к этим дискуссиям. "Думаю, следующие несколько недель будут очень важными для этих переговоров", - резюмировал он, выразив также надежду, что их участники рассмотрят все аспекты торговых отношений.

Как сообщали СМИ, у Оттавы и Вашингтона в ходе пятого раунда переговоров в ноябре "возникли непреодолимые трудности" в некоторых вопросах, касающихся автомобильной промышленности и сельского хозяйства. Суть споров стороны не разглашали, но Фриланд тогда заявила, что американцы выдвинули такие требования, которые Канада не может принять.

Шестой раунд официальных консультаций по NAFTA запланирован на конец января 2018 года в Монреале.

Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, Соединенными Штатами и Мексикой было подписано в 1992 году и вступило в силу в 1994 году. NAFTA считается одним из крупнейших экономических объединений Западного полушария. Президент США Дональд Трамп хочет пересмотреть договор, так как из-за него, по мнению американского лидера, Соединенные Штаты потеряли более четверти всех своих рабочих мест в промышленности.

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Персоны
Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс Фриланд, Христя
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