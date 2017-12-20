В Якутии утвердили выделение гарантий на покупку трех самолетов Cessna для малой авиации

ЯКУТСК, 20 декабря. /ТАСС/. Парламент Якутии поддержал поправку о предоставлении госгарантий из бюджета республики на закупку в лизинг трех американских самолетов Cessna для осуществления внутрирайонных перевозок. Поправка на сумму 139 млн рублей принята в окончательном чтении в среду в ходе сессии регионального парламента, сообщает корреспондент ТАСС.

Согласно поправке, три самолета будут приобретены в лизинг одному из авиапредприятий малой авиации Якутии на основе разработанного плана полетов в пять районов с низкой транспортной доступностью. По предварительным данным, запуск на внутрирайонные линии американских самолетов позволит снизить стоимость авиабилетов в два раза.

"Бюджетные гарантии могут окупиться в течение года, поскольку стоимость летного часа <...> в два раза ниже, чем на используемых в настоящее время Ан-2, Ми-8", - отметил Виктор Федоров.

По мнению депутата, внедрение американских самолетов Cessna, которые "идеально сочетают летные характеристики, размер салона и стоимость эксплуатации", позволит повысить регулярность полетов с дальнейшим переходом на полеты внутри районов по расписанию.