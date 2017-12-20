Территорию опережающего экономического развития "Камчатка" расширят

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился включить в территорию опережающего экономического развития (ТОР) 14 кадастровых квартала и 27 земельных участков. Соответствующее постановление опубликовано в среду на сайте кабмина.

"Расширение ТОР "Камчатка" позволит привлечь частные инвестиции в размере более 13,93 млрд рублей, создать не менее 1,9 тыс. рабочих мест", - говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что перечень видов деятельности ТОР дополнен добычей угля, металлических руд, прочих полезных ископаемых, предоставлением услуг в области добычи полезных ископаемых, строительством зданий.

На данный момент в ТОР "Камчатка" вошли 34 резидента с общим объемом инвестиций 18,4 млрд рублей, одобрено и находятся на стадии подписания соглашений шесть заявок на сумму инвестиций 1,76 млрд рублей. Планируется создание 2,6 тыс. рабочих мест.