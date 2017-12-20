Кабмин определил максимальный объем выпуска государственных ценных бумаг РФ в 2018 году

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжения, в соответствии с которыми Минфин в 2018 году сможет выпустить государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в отечественной валюте, не более чем на 1,485 трлн рублей, в иностранной валюте - не более чем на $7 млрд. Соответствующие документы опубликованы в среду на сайте кабмина.

Как говорится в пояснительной записке, принятые решения позволят осуществить в 2018 году эмиссию государственных ценных бумаг для обеспечения сбалансированности федерального бюджета и погашения государственных долговых обязательств.

Из пояснительной записки следует, что объем чистых внутренних заимствований с помощью выпуска государственных ценных бумаг в следующем году составит до 817 млрд рублей. Предполагается привлечь в общей сложности около 1,45 трлн рублей и погасить обязательства на 0,63 трлн.

Закон о федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов предполагает, что в следующем году доходы бюджета составят 15,26 трлн рублей, а расходы - 16,53 трлн. Таким образом, дефицит федерального бюджета в 2018 году составит около 1,3 трлн рублей.