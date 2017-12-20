Китай заработал более $8,2 млрд на индустрии онлайн-игр за рубежом в 2017 году

ПЕКИН, 20 декабря. /ТАСС/. Китайские разработчики компьютерных игр за последние 12 месяцев заработали на международном рынке около 55 млрд юаней (порядка $8,2 млрд), что на 14,5% превышает аналогичный показатель прошлого года. Об этом сообщило в среду агентство "Синьхуа" со ссылкой на данные Государственной администрации по делам прессы, публикаций, радио, кино и телевидения КНР.

"Китайские производители, вне зависимости от размеров компании, стремятся к выходу за рубеж, - прокомментировал ситуацию представитель ведомства. - Некоторые разработчики КНР стремятся к международной экспансии путем собственного расширения, другие стараются укрепить позиции на мировой арене путем слияний и поглощений иностранных партнеров".

По его словам, Китай - один из ключевых экспортеров онлайн-игр на глобальном рынке: в последнее время китайский продукт приобретает популярность в России, Республике Корее, Японии, странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, а также в Европе.

Согласно наблюдениям китайских правительственных аналитиков, наибольший популярностью у иностранной аудитории пользуются такие созданные в КНР компьютерные игры, как King of Glory, также известная под названием Honour of Kings, компании Tencent и Perfect World от разработчика Beijing Perfect World.