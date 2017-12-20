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Кабмин выделил еще 55 млрд рублей на бюджетные кредиты регионам

Экономика и бизнес
20 декабря, 7:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, декабря. /ТАСС

Такое решение обусловлено необходимостью обеспечить сбалансированность бюджетов субъектов РФ

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МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился выделить дополнительно 55 млрд рублей на предоставление бюджетных кредитов регионам. Соответствующее распоряжение опубликовано в среду на портале правительства.

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Как отмечается в пояснительной записке, эта мера обусловлена необходимостью обеспечить сбалансированность бюджетов субъектов Российской Федерации и рефинансирование долговых обязательств регионов.

Указывается, что такие изменения могут быть внесены без внесения изменений в закон о бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

Проект документа, подготовленный Министерством финансов РФ, был рассмотрен и одобрен на заседании трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений.

Ранее российские власти приняли решение о реструктуризации задолженности регионов. Программа будет запущена с 1 января 2018 года и позволит субъектам РФ только в ближайшие два года высвободить в общей сложности 428 млрд рублей.

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