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Кабмин предоставит субсидии четырем российским организациям инвалидов на 1,5 млрд рублей

Экономика и бизнес
20 декабря, 7:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, декабря. /ТАСС

Самую крупную субсидию в размере 716 млн рублей получит Всероссийское общество слепых

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МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился предоставить субсидии четырем организациям инвалидов на сумму около 1,5 млрд рублей в 2018 году. Соответствующее распоряжение опубликовано в среду на портале правительства.

"Средства предоставляются на частичное возмещение затрат, связанных с уставной деятельностью этих общественных организаций по решению социальных проблем инвалидов, укрепление материально-технической базы и реализацию мер по реабилитации и социальной интеграции инвалидов", - говорится в документе.

Как отмечается в пояснительной записке, субсидии предоставляются Всероссийскому обществу инвалидов - 478 млн рублей, Всероссийскому обществу слепых - 716 млн рублей, Всероссийскому обществу глухих - 142 млн рублей, Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы - "Инвалиды войны" - 163 млн рублей.

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