Какие налоговые долги простят россиянам

Поправки в законодательство позволят списать долги по транспортному налогу, налогу на имущество физлиц, земельному налогу. Но не все, а только те, которые возникли до 1 января 2015 года.

Срок давности по уплате этих налогов как раз составляет три года. То есть в 2018 году налоговики могут направить уведомление и требовать перечислить в бюджет налоги лишь за 2015-2017 годы.

Задолженность по пеням, начисленным за недоимку по имущественным налогам, также будет списана.

По словам Владимира Путина, такие долги перед бюджетом имеют 42 млн человек, а сумма задолженности достигает 41 млрд рублей.