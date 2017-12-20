Какие налоговые долги простят россиянам

Президент РФ Владимир Путин, выступая на ежегодной большой пресс-конференции, предложил освободить граждан и индивидуальных предпринимателей от части налоговых долгов, накопившихся из-за несовершенства фискальной системы, а также списать налоги, начисленные на условные доходы граждан.
Соответствующие поправки в Налоговый кодекс (НК) РФ были внесены депутатами ко второму чтению законопроекта о контролируемых иностранных организациях и приняты депутатами 20 декабря 2017 года.
Поправки в законодательство позволят списать долги по транспортному налогу, налогу на имущество физлиц, земельному налогу. Но не все, а только те, которые возникли до 1 января 2015 года.
Срок давности по уплате этих налогов как раз составляет три года. То есть в 2018 году налоговики могут направить уведомление и требовать перечислить в бюджет налоги лишь за 2015-2017 годы.
Задолженность по пеням, начисленным за недоимку по имущественным налогам, также будет списана.
По словам Владимира Путина, такие долги перед бюджетом имеют 42 млн человек, а сумма задолженности достигает 41 млрд рублей.
Индивидуальным предпринимателям (ИП) не придется платить долги по всем налогам, если они возникли до 1 января 2015 года.
Не будет списана задолженность лишь по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ), экспортному НДС и акцизам.
Да, долги по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды, которые накопились к 1 января 2017 года у ИП и лиц, занимающихся частной практикой (например, адвокатов, нотариусов), будут списаны. Пени и штрафы им платить также не придется.
Но на прощение долгов могут рассчитывать далеко не все коммерсанты, а только те, кто фактически не занимались предпринимательской деятельностью, хотя были зарегистрированы как ИП. Дело в том, что страховые взносы начисляются ИП даже тогда, когда он не ведет свою деятельность. "Человек начал работу, начал бизнес. Что‑то не получилось. А налоги на него все начисляли и начисляли. Надо освободить этих людей от выплат подобного рода", — сказал Путин в ходе большой пресс-конференции.
Решение о признании недоимки безнадежной к взысканию и о ее списании примет налоговая инспекция по месту жительства предпринимателя. Порядок списания долгов и документы, которые необходимо будет предоставить в инспекцию, утвердит ФНС.
Поправки в НК смогут освободить от долгов по налогам и страховым взносам 2,9 млн ИП. Объем задолженности этих людей достигает 15 млрд рублей.
По закону, если человеку прощают его долги, у него возникает условный доход, с которого он обязан заплатить налог на доходы физлиц (НДФЛ).
Такой доход может возникнуть, если, например, банк простил клиенту часть долга, управляющая компания не стала требовать уплаты задолженности по ЖКХ или фирма-работодатель решила не требовать с работника возврата займа. В этом случае гражданин должен подать декларацию и уплатить 13% от прощенной суммы. На практике этого не происходит, и у человека возникает фискальный долг.
Принятые в НК поправки прощают такие долги перед бюджетом примерно 3 млн граждан, если они возникли с 1 января 2015 года до 1 декабря 2017 года.
Сейчас пенсионеры по старости освобождены от уплаты налога на недвижимость, но налог на землю платить должны в полном объеме.
Льготы по земельному налогу есть у инвалидов, ветеранов, и для них предусмотрен денежный вычет в 10 тыс. рублей от кадастровой стоимости земельного участка.
Поправки в НК позволят, во–первых, включить пенсионеров в число льготников при уплате земельного налога.
А во-вторых, для всех льготников денежный вычет в 10 тыс. рублей от кадастровой стоимости участка будет заменен на вычет в натуральном выражении. То есть налоговая база будет уменьшена на кадастровую стоимость 6 соток, находящихся в собственности льготника. Тогда уплатить налог придется лишь за землю, превышающую 6 соток.
Мария Селиванова