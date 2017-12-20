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ЦБ и "Яндекс" начали помечать легальные сайты страховщиков для защиты от клонов

Экономика и бизнес
20 декабря, 16:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, декабря. /ТАСС

Такая мера позволит потребителю выбирать в онлайн-пространстве компании, которые работают на основании лицензии, выданной Банком России

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МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Банк России совместно с "Яндексом" начал проект по маркированию в поисковой выдаче системы "Яндекс" официальных сайтов страховых компаний, сообщает пресс-служба регулятора.

Напротив сайтов организаций, состоящих в реестре субъектов страхового дела, появился специальный маркер - зеленый кружок с галочкой и надписью "Реестр ЦБ РФ".

"Это позволит потребителю выбирать в онлайн-пространстве компании, которые работают на основании лицензии, выданной Банком России. Маркировка подтверждает, что Банк России осуществляет надзор за таким участником рынка, а его деятельность регулируется законодательством, защищающим права и интересы потребителей услуг по страхованию", - говорится в сообщении ЦБ.

Тестировать сервис "Яндекс" начал еще на прошлой неделе.

Маркировка нужна, чтобы пользователь мог отличить официальные сайты страховщиков от сайтов-клонов, где мошенники продают фальшивые электронные полисы ОСАГО.

"В сети стали активно появляться сайты-клоны страховых компаний либо сайты страховых посредников, предлагающих оформить е-ОСАГО. Однако по законодательству посредничество в этой сфере запрещено, и электронные полисы могут продавать только сами страховщики", - цитирует пресс-служба директора департамента страхового рынка ЦБ Игоря Жука. Список официальных сайтов страховых компаний - продавцов е-ОСАГО доступен на сайте Российского союза автостраховщиков. Как ранее сообщали в РСА, в 2017 году союз выявил 727 интернет-ресурсов по распространению поддельных полисов ОСАГО (бумажных и электронных), было заблокировано 547 ресурсов.

С июня 2017 года уже действует маркировка сайтов микрофинансовых организаций, напомнили в ЦБ, в дальнейшем проект может быть распространен на другие сегменты финансового рынка.

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