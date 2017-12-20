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АСВ требует от "Открытия" вернуть 28 млрд руб., выделенных на санацию "Траста"

Экономика и бизнес
20 декабря, 17:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, декабря. /ТАСС

Ранее "Открытие Холдинг" утратил статус инвестора в рамках санации банка "Траст", который перешел под контроль ЦБ

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МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) требует от "Открытие Холдинг" вернуть 28 млрд рублей, выделенных на санацию банка "Траст", говорится в сообщении холдинга.

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В 2015 году "Открытие Холдинг" был назначен инвестором для проведения санации банка "Траст" и получил от АСВ кредит на 28 млрд рублей на мероприятия по предупреждению банкротства банка. Данные средства были размещены на депозите в банке "Траст".

В августе 2017 года стало известно о санации банка "ФК Открытие" (основной актив холдинга, ему на 99,9% принадлежит "Траст"), в декабре он перешел под контроль ЦБ РФ.

Таким образом, "Открытие Холдинг" утратил статус инвестора в рамках санации банка "Траст", и АСВ потребовало от холдинга вернуть всю сумму, выданную по договору займа.

"АО "Открытие Холдинг" полностью согласилось с требованиями АСВ и отправило в "Траст" письмо с просьбой перечислить заемные денежные средства на расчетный счет Агентства по страхованию вкладов. Однако из-за несогласованных действий АСВ и Центробанка платеж так и не был проведен. Таким образом, эти деньги продолжают находиться на депозите в банке "Траст", - указывают в холдинге.

В сообщении также подчеркивается, что "Открытие Холдинг" предпринимает все меры для исполнения своих обязательств.

"Для "Открытие Холдинг" крайне важно, чтобы все процедуры, связанные с санацией банка "ФК Открытие" и банка "Траст", проходили максимально открыто и прозрачно, с безоговорочным соблюдением всех установленных законом процедур, особенно когда дело касается государственных денег", - говорится в заявлении.

"Открытие Холдинг" утверждает, что сделал все возможное для разрешения этой ситуации. "Для того, чтобы данный вопрос полностью закрылся, требуется содействие Центрального банка и Агентства по страхованию вкладов. Со своей стороны холдинг готов оказывать всяческое содействие в решении этого вопроса", - отмечается в сообщении.

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