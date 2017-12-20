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Кабмин Украины продлил запрет на ввоз ряда российских товаров до 2019 года

Экономика и бизнес
20 декабря, 17:06 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 20, декабря. /ТАСС

Под запрет попали субпродукты, рыба, молочные продукты, хлебобулочные и макаронные изделия

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КИЕВ, 20 декабря. /ТАСС/. Украинское правительство продлило запрет на ввоз в страну утвержденного перечня российских товаров до 31 декабря 2018 года. Соответствующее постановление было принято на заседании 20 декабря.

В списке запрещенных товаров значатся мясо крупного рогатого скота, птицы и свинины, субпродукты, а также рыба и молочные продукты, хлебобулочные и макаронные изделия. Под запрет также попали продукты детского питания, алкоголь, инсектициды, фунгициды и гербициды, а также оборудование для железных дорог и трамвайных путей, дизель-электрические локомотивы.

Этот перечень затем был дополнен такими позициями, как полиэтилен с удельным весом 0,94 или больше, а также поливинилхлорид, не смешанный с другими веществами, сульфат аммония, смесь нитрата аммония с карбонатом кальция или другими неорганическими веществами, не являющимися удобрениями.

Срок действия постановления истекал 31 декабря 2017 года.

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