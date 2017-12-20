ФНС: сбой в работе онлайн-касс практически ликвидирован

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Сбой в работе онлайн-касс на данный момент практически ликвидирован, а оставшиеся единичные случаи будут устранены в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной налоговой службы (ФНС) России.

"Сбой работе онлайн-касс практически ликвидирован. Оставшиеся единичные случаи сбоя будут устранены в самое ближайшее время. В любом случае, ситуация не оказывает влияния на процесс торговли, так как ФНС разъяснила имеющиеся в настоящее время в законодательстве возможности осуществлять в данном случае торговлю без касс", - отметили в ФНС.

Массовый сбой в работе онлайн-касс производителей АО "Штрих-М", ООО "РР-Электро", ООО "Тринити" и ООО "НТЦ "Измеритель" произошел 20 декабря в 01:00 мск, следует из разъяснительного письма замглавы ФНС Даниила Егорова. Владельцы онлайн-касс, у которых произошел сбой, не будут привлекаться к административной ответственности за расчеты без контрольно-кассовой техники, так как их вина отсутствует, подчеркнул Егоров.

Сбой затронул около 9% рынка российского ретейла, подсчитали в Ассоциации компаний интернет-торговли. В результате компании недополучили примерно 2,5 млрд рублей прибыли.