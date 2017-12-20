Госдума ввела исключительное право судов под флагом РФ на перевозку нефти по Севморпути

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в среду в третьем, окончательном чтении законопроект, которым предусматривается исключительное право судов под государственным флагом РФ на перевозку нефтепродуктов и газа в акватории Северного морского пути.

Изменения вносятся в Кодекс торгового мореплавания РФ. В соответствии с принятым изменениями "предлагается исключительно с использованием судов, плавающих под государственным флагом РФ, осуществлять лоцманскую проводку, санитарный, карантинный и другие [виды] контроля, защиту и сохранение морской среды во внутренних морских водах и (или) в территориальном море РФ, ледокольную и ледовую лоцманскую проводку в акватории Северного морского пути, морские перевозки нефти, природного газа, газового конденсата и угля, добытых на территории РФ и (или) на территории, находящейся под ее юрисдикцией, хранение нефти и нефтепродуктов, природного газа (в том числе в сжиженном состоянии), газового конденсата и угля, если такое хранение осуществляется на судне в акватории Северного морского пути".

Новый закон уточняет понятие торгового мореплавания, под которым понимается также "деятельность, связанная с использованием судов для буксировки, хранения грузов, проведения морских ресурсных исследований, поисковых и спасательных операций".

Устанавливается также, что "судно приобретает право плавания под государственным флагом РФ с даты его государственной регистрации, а также может быть зарегистрировано в одном из реестров судов при условии проведения классификации и освидетельствования".