Новый терминал в аэропорту Волгограда откроют к 9 мая 2018 года

ВОЛГОГРАД, 20 декабря. /ТАСС/. Новый пассажирский терминал в международном аэропорту Волгограда будет открыт к 9 мая, в этот же день в городе на новом стадионе "Волгоград Арена" пройдет финал Кубка России по футболу, сообщил в среду губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Бочаров в аэропорту ознакомил министра транспорта РФ Максима Соколова с ходом реконструкции аэровокзального комплекса перед ЧМ-2018. Четыре матча группового этапа чемпионата пройдут в июне следующего года в Волгограде. Министр уточнил у губернатора, будет ли построен новый пассажирский терминал до чемпионата мира по футболу.

"Это даже не обсуждается (открытие терминала до ЧМ-2018). Уже 9 мая, когда Волгоград примет финал Кубка России по футболу, новый терминал будет открыт", - сказал Бочаров.

Строительство терминала "В" для обслуживания пассажиров внутренних воздушных линий было начато в марте этого года.

Площадь застройки 5 тыс. квадратных метров, пропускная способность - 720 пассажиров в час. В настоящее время обустраиваются внешние и внутренние инженерные сети, фасадные работы, идут монтаж системы вентиляции, отделочные работы.

Губернатор также отметил, что модернизация аэропорта идет с 2014 года в соответствии с намеченным графиком. Завершен очередной этап реконструкции аэродромного комплекса: построены новый перрон, рулежные дорожки, смонтировано современное светосигнальное оборудование, которое позволит аэропорту работать по третьей категории ИКАО, принимая и отправляя самолеты при неблагоприятных погодных условиях.

Министр транспорта отметил, что задачи по модернизации волгоградского аэропорта на 2017 год выполнены.

Аэропорт Волгограда

Строительство аэропорта в Волгограде началось в 1952 году, к 1957 году была сооружена взлетно-посадочная (ВПП) полоса длиной 2100 метров, построен аэровокзал.

В 1988 году ВПП была реконструирована и увеличена до 2500 метров, а в 1994 году аэропорту присвоен статус международного.

Масштабная реконструкция была начата в 2014 году, аэропорт Волгограда вошел в дорожную карту подготовки региона к чемпионату мира по футболу 2018 года.

С привлечением федеральных средств была построена новая ВПП длиной 2800 метров и шириной 45 метров, установлено метеооборудование, позволяющее отправлять и принимать самолеты в сложных погодных условиях.

Дальнейшее развитие аэропорта в рамках подготовки к ЧМ-2018 предполагает запуск аэроэкспресса, реконструкцию перрона аэропорта, строительство 20 стоянок воздушных судов. Планируется, что к 2018 году пропускная способность аэропорта достигнет требуемых FIFA 1450 человек в час.

Губернатор Бочаров отметил, что реконструкция аэропорта продолжится и после проведения ЧМ-2018.