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"Газпром" уложил более 600 км газопровода "Турецкий поток"

Экономика и бизнес
20 декабря, 17:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, декабря. /ТАСС

Работа идет со скоростью примерно 4 км в сутки, заявил официальный представитель компании Сергей Куприянов

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МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. "Газпром" уложил более 600 км газопровода в рамках проекта "Турецкий поток", работа будет закончена в срок. Об этом сообщил официальный представитель ПАО "Газпром" Сергей Куприянов в интервью телеканалу "Россия 24".

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"Уложено более 600 км трубы по двум ниткам, работа идет со скоростью примерно 4 км в сутки, это очень высокая скорость для укладки морских газопроводов. Достигается это благодаря тому, что работает самое современное судно- трубоукладчик. Рекорд по скорости укладки у нас превышал 5 км в сутки. Работа идет полным ходом и очевидно, что она будет завершена в заявленные сроки", - сказал он.

О проекте

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода через Черное море до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Длина морской части трубы должна составить около 910 км, сухопутной части по турецкой территории - 180 км.

Первая нитка будет предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год.

Стоимость строительства "Турецкого потока" оценивается в $6 млрд. Ранее "Газпром" планировал инвестировать в проект €11,4 млрд, но тогда речь шла о четырех нитках газопровода.

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